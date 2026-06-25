Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Social Media

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Social Media:

"Eine Expertenkommission hat der Bundesregierung nun einen Katalog von Vorschlägen unterbreitet. Unter den 56 Ratschlägen sind viele hilfreich. In einer entscheidenden Frage sind sich die Fachleute allerdings nicht einig: Sollte es ein pauschales Alterslimit für jenen Teil der digitalen Welt geben, der sich hinter dem irreführenden Etikett 'Social Media' verbirgt? Die komplexen Ideen der Experten lassen eine typisch deutsche Regelung befürchten: differenziert bis in die kleinsten Details - aber unpraktikabel und schwer verständlich. Vieles spricht für europaweite Standards und größtmögliche Klarheit. Im Interesse von Kindern und Eltern sind unmissverständliche Regeln angezeigt: ein Alterslimit ohne Einschränkungen und Ausnahmen, einheitliche Vorschriften für ein Verbot der privaten Handynutzung an sämtlichen Schulen - um nur zwei zu nennen, die unverzichtbar sind. Wichtig sind zudem strikte Auflagen für jene, die mit dem Nachwuchs in digitalen Sphären sehr viel Geld verdienen."/yyzz/DP/stw