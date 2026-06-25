Pressestimme: 't-online' zur Kanzlerbefragung

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zur Kanzlerbefragung:

"Was bei Merz dieser Tage auffällt, auch bei der Kanzlerbefragung an diesem Mittwoch im Bundestag: Er scheint tatsächlich durchdrungen zu sein von einer Entschlossenheit, die zuletzt ein Bundeskanzler Gerhard Schröder an den Tag gelegt hat. Er möchte als derjenige in die Geschichtsbücher eingehen, der Deutschland wieder flott und weltweit wirtschaftlich konkurrenzfähig gemacht hat. Dafür kann die bis hierher verspätet gelungene Operation Rente aber nur mehr das Vorspiel sein. Die entscheidenden Themen für den Umschwung, sowohl ökonomisch wie politisch, sind Steuern und bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Deshalb wäre es gut, wenn sich das Wörtchen 'sie' bei der neuen Bewegung nicht nur auf Bärbel Bas, sondern auch auf die Koalition als Ganzes beziehen lassen könnte."/yyzz/DP/stw