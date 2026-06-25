Ratingagentur: Rentenreform stützt Deutschlands Top-Bonitätsnote

Berlin, 25. ⁠Jun (Reuters) - Die von der Rentenkommission vorgelegten Reformpläne stützen der Ratingagentur Scope zufolge die Top-Bewertung für die deutschen Staatsfinanzen. "Eine vollständige und rasche Umsetzung der Vorschläge würde helfen, die langfristige Tragfähigkeit des deutschen Rentensystems zu stabilisieren", heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden Analyse ‌der in Berlin ansässigen europäischen Bonitätswächter. Damit werde eine wichtige Herausforderung für das Rating angegangen. Scope-Analyst Julian Zimmermann fügte aber auch hinzu: "Eine Verwässerung der Vorschläge ist ein erhebliches ⁠Risiko."

Deutschland wird ⁠von Scope und den großen US-Ratingagenturen jeweils mit der Bestnote AAA bewertet. Dadurch kann sich der Staat vergleichsweise günstig verschulden, während Länder mit schlechterer Bonität einen Risikoaufschlag zahlen müssen. Eine Herabstufung könnte zu höheren Zinskosten führen.

Der vorgeschlagene Umbau würde nach Angaben von Scope die jährlichen Bundeszuschüsse an das Rentensystem stabilisieren. Diese beliefen sich im vergangenen Jahr ‌auf 93,2 Milliarden Euro oder 2,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). ‌Bei vollständiger Umsetzung der Reformen dürften die Zuschüsse im Jahr 2035 bei rund 2,2 Prozent des BIP liegen, anstatt 2,33 Prozent in einem Szenario ohne Politikänderung. Dieser Abstand werde sich in den ⁠2040er Jahren voraussichtlich auf mehr als 0,2 Prozent ausweiten. "Das stellt eine willkommene, aber relativ ‌moderate Entlastung für den Bundeshaushalt dar", sagte Zimmermann.

Die ⁠Schuldenquote dürfte im kommenden Jahrzehnt von den schuldenfinanzierten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur bestimmt sein. Scope prognostiziert für diesen Zeitraum eine durchschnittliche Neuverschuldung von rund 3,8 Prozent des BIP und einen Anstieg der Schuldenquote auf rund 72 Prozent ‌im Jahr 2030 und rund 81 Prozent ⁠im Jahr 2036. Zum Vergleich: Im vergangenen ⁠Jahr lag sie bei rund 63,5 Prozent.

Scope zufolge ist langfristig eine Stabilisierung der Schuldenquote entscheidend, um den fiskalischen Spielraum und die Widerstandsfähigkeit Deutschlands zu sichern. "Die vorgeschlagene Rentenreform würde durch eine Stabilisierung der Zuschüsse an das System helfen, den Druck auf den Bundeshaushalt zu begrenzen", betonte Zimmermann. Das trage zur längerfristigen Tragfähigkeit der Staatsfinanzen bei.

Die Rentenkommission schlägt etwa die Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung vor. Sie regt zudem den Aufbau eines individuellen, kapitalgedeckten Rentenanspruchs durch Beiträge von zwei Prozent des Bruttolohns ⁠an. Auch sieht die Reform die Abschaffung des abschlagsfreien Frühruhestands nach 45 Beitragsjahren vor.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)