Regierung entlastet Reisebranche - Weniger Beträge für Notfalltopf

Berlin, 25. ⁠Jun (Reuters) - Die Bundesregierung entlastet die deutschen Reiseveranstalter spürbar. Anbieter in Deutschland müssen künftig deutlich weniger für die Absicherung von Pauschalreisen aufbringen, wie der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF) am Donnerstag mitteilte. Der DRSF, der unter der Aufsicht des Bundesjustizministeriums steht, halbierte das jährliche Entgelt der Branche für den Notfalltopf zum 1. ‌November auf 0,25 Prozent der absicherungspflichtigen Umsätze. "Diese Maßnahme wird rund 70 Millionen Euro jährlich ausmachen und die Wettbewerbsfähigkeit der Pauschalreise stärken", erklärte Präsident Albin Loidl vom Deutschen Reiseverband (DRV). "Die Gelder ⁠können jetzt ⁠investiert werden, statt in einem ohnehin gut gefüllten Topf brachzuliegen", sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Ploß.

Neben der Senkung der Entgelte werden auch die von den Veranstaltern zu hinterlegenden Sicherheiten deutlich reduziert. "Insgesamt bedeutet dieser Schritt eine einmalige Reduzierung der zu stellenden Sicherheitsleistungen von rund 560 Millionen Euro", betonte DRV-Chef Loidl. Dabei sparen die Reiseunternehmen Kapitalkosten und Bankgarantien oder Versicherungen. Diese ‌freigesetzte Liquidität ermögliche Reiseveranstaltern spürbar finanzielle Freiräume, beispielsweise für ‌Investitionen, erklärte Geschäftsführer Andreas Gent vom Reisesicherungsfonds und fügte hinzu: "Wir stellen sicher, dass Pauschalreisende im Insolvenzfall eines bei uns abgesicherten Reiseveranstalters ihren Urlaub fortsetzen können, sicher nach Hause kommen und das ihnen zustehende ⁠Geld zurückerhalten."

REISEBRANCHE SETZT AUF WEITERE GEBÜHRENSENKUNG

Die Branche forderte derweil umgehend weitere Entlastungen. Dies sollte bei ‌der Überprüfung des Finanzierungsplans 2027 bei einer weiter ⁠positiven Entwicklung des Fonds möglich sein, betonte Loidl. Auch Branchenprimus TUI sprach nur von einem "richtigen Zwischenschritt". Angesichts von rund einer Milliarde Euro, die dem Fonds bereits zur Absicherung zur Verfügung stehe, sei das weitere Absenken ein guter Schritt. "Eine Absenkung auf ‌Null ist möglich und das bei vollem Erhalt ⁠der hohen Absicherung für die Kunden", erklärte ⁠TUI. Fonds-Geschäftsführer Gent stellte auch für die Zukunft weitere Entlastungen in Aussicht.

Die Bundesregierung hatte den Finanztopf 2021 nach der Insolvenz des Veranstalters Thomas Cook zwei Jahre zuvor eingerichtet. Ursprünglich mussten Reiseveranstalter pro Jahr ein Prozent ihres Umsatzes einzahlen. Der DRSF soll sicherstellen, dass Pauschalreisende Geld zurückbekommen, wenn ein Veranstalter pleitegeht. Als privatrechtlich organisierte GmbH finanziert sich der Sicherungsfonds durch Beiträge der Reisebranche und arbeitet unter der Aufsicht des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Im Zuge der Pleite des Reiseanbieters FTI 2024 zahlte der Fonds bisher ⁠rund 270 Millionen Euro per Erstattung an Verbraucher.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)