Rekord für wärmste Nacht in Deutschland eingestellt
dpa-AFX · Uhr
OFFENBACH (dpa-AFX) - Die vergangene Nacht zieht nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit der wärmsten Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gleich. Im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Bisheriger Rekordhalter war der Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war./wem/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
InflationsdruckIran-Krieg treibt Preise für Baumaterialien in Deutschlandgestern, 06:40 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
Vor den Micron-ZahlenDer Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeStaatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis