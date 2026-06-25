ROUNDUP 2: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug

(neu: Kurs aktualisiert)

BOISE (dpa-AFX) - Beim US-Speicherchip-Spezialisten Micron läuft es weiter glänzend. Der KI-Boom sorgt für extrem hohe Wachstumsraten, sprudelnde Gewinne und hervorragende Aussichten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten deutlich und auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel besser als erwartet aus. Analysten lobten zudem, dass Micron mit vielen wichtigen Kunden langfristige Verträge abgeschlossen hat.

Die Micron-Aktien erreichten zu US-Börsenbeginn ein Rekordhoch. Im frühen Handel kletterte der Kurs um bis zu 20 Prozent, bevor Anleger erste Gewinne einstrichen. Zuletzt lag das Plus noch bei zehn Prozent. Die Papiere gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Titeln.

Zahlreiche Analysten hoben nach den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen und Prognosen ihre Kursziele an. So erhöhte zum Beispiel Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC seins um ein Viertel auf 1.500 Dollar. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten.

Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Er ist wie der Großteil der Experten mit Blick auf die weitere Entwicklung der Aktien positiv gestimmt. 50 der 55 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten empfehlen das Papier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel kletterte nach den Zahlen um rund 70 Dollar auf mehr als 1.300 Dollar.

Dank der hohen Nachfrage infolge des KI-Booms schnellte der Umsatz im dritten Quartal (per 28. Mai) im Vergleich zum Vorquartal um fast drei Viertel auf rund 41,5 Milliarden Dollar (36,5 Mrd Euro). Vor einem Jahr hatte der Umsatz noch bei 9,3 Milliarden Dollar gelegen. Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron in der Mitte der angegebenen Spanne mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im dritten Quartal verdiente Micron unter dem Strich 28,2 Milliarden Dollar und damit etwa doppelt so viel wie in den drei Monaten davor. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn je Aktie um etwas mehr als 100 Prozent auf knapp 25 Dollar geklettert. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert in der Mitte der Spanne auf rund 31 Dollar zulegen./zb/jha/nas