Manama, 25. ⁠Jun (Reuters) - US-Außenminister Marco Rubio hat den arabischen Golfstaaten zugesichert, dass ihre Interessen bei einem finalen Abkommen mit dem Iran gewahrt bleiben. Zum Abschluss seiner Nahost-Reise warb Rubio am Donnerstag in Bahrain um Vertrauen für die Rahmenvereinbarung der US-Regierung mit der Führung in Teheran. ‌Die US-Verbündeten in der Region stehen der Vereinbarung skeptisch gegenüber. Sie befürchten, die Vereinbarung könnte zu nachgiebig gegenüber dem Iran ausfallen.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle ⁠über die Straße ⁠von Hormus, die der Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht.

Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des ‌Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio ‌hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte ⁠er in Kuwait.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind von Widersprüchen geprägt. ‌Während Trump erklärte, der Iran habe dauerhaften ⁠Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar ‌vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ⁠ein. Rubio betonte, er werde die ⁠Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.

Die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates – Saudi-Arabien, Katar, Oman, die Emirate, Bahrain und Kuwait – sind strategische Partner der USA und unterstützten Washington im Konflikt logistisch. Der Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen. In der Folge gerieten die Golfstaaten ins Visier iranischer Luftangriffe. Viele der sunnitisch geführten Länder sehen den schiitischen Iran als Hauptgegner und eine mögliche ⁠Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Teheran mit Sorge.

(Bericht von Gram Slattery und Jana ChouceirBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)