(Mit neuen Rubio-Aussagen, ⁠Einzelheiten)

Manama/Dubai, 25. Jun (Reuters) - US-Außenminister Marco Rubio hat den arabischen Golfstaaten zugesichert, dass ihre Sicherheitsinteressen bei einem Abkommen mit dem Iran gewahrt bleiben. Zum Abschluss einer dreitägigen Nahost-Reise erklärte Rubio am Donnerstag in Bahrain, Washington strebe einen dauerhaften Frieden mit Teheran an, der jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit seiner regionalen ‌Partner gehen dürfe. Die Verbündeten in der ölreichen Region stehen der vorläufigen Einigung der US-Regierung mit dem Iran skeptisch gegenüber. Sie befürchten, dass die Vereinbarung nach den iranischen Angriffen im jüngsten ⁠Konflikt zu nachgiebig ⁠ausfallen könnte.

Ein zentraler Punkt der Gespräche war die Kontrolle über die Straße von Hormus, die der Iran im Zuge des Konflikts in seine Gewalt gebracht und damit den weltweiten Öltransport massiv gestört hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio vor den Außenministern des Golf-Kooperationsrats (GCC). Solche Abgaben würden niemals Bestandteil eines Abkommens sein. Sollte ‌der Iran Schiffe in der Meerenge bedrohen oder blockieren, "dann werden ‌wir ein Problem haben", warnte der US-Außenminister. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte einen Vorschlag des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Dem Oman zufolge soll diese Durchfahrt künftig gebührenfrei bleiben.

UNTERSCHIEDLICHE DARSTELLUNGEN

Den ⁠im Entwurf des Abkommens vorgesehenen Wiederaufbaufonds für den Iran in Höhe von 300 Milliarden Dollar habe er ‌bei den Treffen nicht thematisiert, sagte Rubio. Die ⁠Golfstaaten befürchten jedoch, dass der Iran diese Mittel für die Modernisierung seines Militärs nutzen könnte, zumal der Entwurf keine Einschränkungen für dessen ballistische Raketen vorsieht. Zudem gibt es in den sunnitisch geführten Ländern die Sorge, dass die Rahmenvereinbarung den Weg für eine Normalisierung ‌der Beziehungen zwischen den USA und der schiitischen ⁠Führung in Teheran ebnen könnte, die die meisten ⁠GCC-Staaten als ihren Hauptgegner betrachten.

Der Krieg in Nahost hatte am 28. Februar mit US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen. Die sechs GCC-Staaten Saudi-Arabien, Katar, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait hatten die USA dabei logistisch unterstützt und waren in der Folge Ziel iranischer Luftangriffe geworden. Die Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen sind zudem von widersprüchlichen Angaben geprägt. Während US-Präsident Donald Trump erklärte, der Iran habe zeitlich unbegrenzten Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize wie die Freigabe iranischer Vermögenswerte und ihre Verwendung sowie den parallelen Konflikt zwischen ⁠Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon gibt es unterschiedliche Darstellungen.

(Bericht von Gram Slattery und Jana ChouceirBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)