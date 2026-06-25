Ryanair lässt Familien auch ohne Reservierung zusammensitzen

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Fluggastrechte

Dublin/Frankfurt (dpa) - Die Fluggesellschaft Ryanair lässt Familien künftig auch dann zusammensitzen, wenn sie keine kostenpflichtige Reservierung haben. Erwachsene und ihre Kinder müssen sich aber mit Plätzen in den hinteren Flugzeugreihen begnügen, geht aus einer Mitteilung des irischen Billigfliegers hervor.

Damit schafft die Gesellschaft auf Druck der europäischen und britischen Aufsichtsbehörden erstmals die Möglichkeit, dass Kinder im Alter bis zu 14 Jahren ohne Zusatzgebühren sicher neben ihren Eltern sitzen können.

Bislang musste zumindest ein Erwachsener einen Platz kostenpflichtig buchen, um dann bis zu vier Kinder ohne weitere Kosten neben sich platzieren zu können. Diese Möglichkeit soll nach Angaben einer Sprecherin auch weiterhin bestehen. Reserviert werden üblicherweise Plätze im vorderen, leiseren Teil des Jets.

Konzernchef Michael O'Leary erklärte, man werde sich «widerwillig» dem Branchenstandard anpassen. Die Behörden hätten nicht verstanden, was im besten Interesse der Verbraucher sei. Familien würden nun erst nach dem Check-In ihre Sitzplatzzuweisung erfahren und eher im hinteren Teil der Kabine sitzen.

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