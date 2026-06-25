S&P 500® - Die kurzfristigen Schlüsselmarken

Der S&P 500® musste zuletzt ein Abwärtsgap (7.460 zu 7.428 Punkte) verkraften. Unter dem Strich bewegen sich die amerikanischen Standardwerte seit Anfang Mai seitwärts. Diese Bewegungsarmut nutzen wir für eine charttechnische Bestandsaufnahme und zeigen dabei die wichtigsten Schlüsselmarken auf. Beginnen wir im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns mit der Unterseite: Eine erste Rückzugslinie markiert der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 7.349 Punkten). Das untere Bollinger Band (akt. bei 7.282 Punkten) definiert danach den Auftakt zu einer Haltezone, die sich bis zum Korrekturtief vom Juni bei 7.238 Punkten erstreckt. Das zuletzt genannte Level sollte das Aktienbarometer unbedingt verteidigen, da ansonsten eine kurzfristige Topbildung mit einem Abschlagspotenzial von knapp 400 Punkten vervollständigt wäre. Es gibt aber auch eine „bullishe“ Variante. Schließlich könnte sich die aktuelle Atempause als trendbestätigende Flaggenkonsolidierung herauskristallisieren. Dafür müsste der S&P 500® den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 7.544 Punkten) überwinden. Insgesamt lautet das Investmentmotto also: „make or break!“

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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