Selenskyj spricht von 40-Tage-Geheimdienstoperation

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben nach eine neue Geheimdienstoperation abgesegnet. Die Operation werde 40 Tage dauern und diene dazu, Russland zum Frieden zu zwingen, schrieb er auf sozialen Netzwerken nach einem Treffen mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Jewheni Chmara. Details nannte er nicht.

Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg in der Ukraine. Kiew wehrt sich nicht nur an der Front, sondern hat den Krieg inzwischen mit Drohnen in das Land des Aggressors zurückgetragen. Selenskyj bezeichnet die Schläge, die sich gegen Militär- und Rüstungsobjekte, aber auch Anlagen der Öl- und Gasindustrie richten, als "Langstrecken-Sanktionen". Für diese Operationen sind oft verschiedene ukrainische Geheimdienste verantwortlich./bal/DP/stw