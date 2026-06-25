TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Juni 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. Juni

 
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung
11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung
17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet

TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
 
SONSTIGE TERMINE
--

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Juni 2026heute, 04:05 Uhr · dpa-AFX
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juni 2026gestern, 04:05 Uhr · dpa-AFX
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juli 2026gestern, 15:35 Uhr · dpa-AFX
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Juli 2026gestern, 04:05 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen