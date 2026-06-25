Tesla weitet Produktion in Werk in Grünheide aus

Berlin, ⁠25. Jun (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla weitet seine Produktion in seinem Werk in Grünheide bei Berlin weiter aus. ‌Ab Oktober solle die Fertigung auf wöchentlich 7500 Autos gesteigert werden, ⁠was ⁠ein weiteres Plus von 20 Prozent bedeute, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dazu sollten 1000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.

Erst ‌im April hatte Tesla ‌angekündigt, die Produktion des Model Y in Grünheide um ein Fünftel ⁠auf dann 6200 Autos pro Woche ‌hoch zufahren und ⁠dafür 1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu kommt der Ausbau der Batteriezellfertigung, in die das ‌Unternehmen weitere ⁠250 Millionen Dollar investiert ⁠und 1500 Arbeitsplätze schafft. Insgesamt entstünden damit kurz- und mittelfristig in dem Werk 3500 neue Jobs.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)