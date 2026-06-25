Tesla weitet Produktion in Werk in Grünheide aus
Berlin, 25. Jun (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla weitet seine Produktion in seinem Werk in Grünheide bei Berlin weiter aus. Ab Oktober solle die Fertigung auf wöchentlich 7500 Autos gesteigert werden, was ein weiteres Plus von 20 Prozent bedeute, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dazu sollten 1000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.
Erst im April hatte Tesla angekündigt, die Produktion des Model Y in Grünheide um ein Fünftel auf dann 6200 Autos pro Woche hoch zufahren und dafür 1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu kommt der Ausbau der Batteriezellfertigung, in die das Unternehmen weitere 250 Millionen Dollar investiert und 1500 Arbeitsplätze schafft. Insgesamt entstünden damit kurz- und mittelfristig in dem Werk 3500 neue Jobs.
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)