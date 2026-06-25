Tesla will Produktion ankurbeln - 1.000 neue Mitarbeiter

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
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GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren. Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Im April hatte Tesla bereits die Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern angekündigt./vr/DP/nas

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