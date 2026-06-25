Washington, ⁠24. Jun (Reuters) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den Kongress am Mittwoch um zusätzliche 87,6 Milliarden Dollar gebeten, die größtenteils ‌für den Krieg gegen den Iran bestimmt sind. Der auf der Internetseite des ⁠Weißen ⁠Hauses veröffentlichte Antrag sieht 67,15 Milliarden Dollar für das Militär vor. Davon sollen 21 Milliarden Dollar in die Beschaffung von Munition und die Stärkung der ‌Rüstungsindustrie fließen, teilte das Weiße ‌Haus mit. Die USA haben im Iran-Krieg große Bestände an Munition verbraucht.

Zudem fordert die ⁠Regierung Gelder für die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs ‌in Afrika. Davon ⁠entfallen 500 Millionen Dollar auf den weltweiten Gesundheitsschutz sowie 800 Millionen Dollar auf internationale humanitäre Hilfe, darunter eine ‌Quarantäneeinrichtung in Kenia. ⁠Diese Mittel seien entscheidend, ⁠um US-Bürger zu schützen und eine Einschleppung in die USA zu verhindern, hieß es weiter. Darüber hinaus umfasst das Paket 11,1 Milliarden Dollar zur Unterstützung von US-Landwirten.

(Bericht von Patricia ZengerleBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)