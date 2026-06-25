PCE-Kerninflation in den USA steigt auf höchsten Wert seit Oktober 2023

Die Teuerung in den USA zieht weiter an. Wie das US-Handelsministerium am Donnerstag verkündete, stieg der sogenannte PCE-Preisindex in der Kernrate auf 3,4 Prozent. Schwankungsanfällige Güter wie Lebensmittel oder Energieträger sind dabei ausgeklammert. Derart hoch war die Teuerung seit Oktober 2023 nicht mehr. Eine solche Rate hatten Ökonomen jedoch erwartet.

Der Index orientiert sich an den tatsächlichen Konsumausgaben der US-Verbraucher und gehört daher zu den favorisierten Indikatoren der US-Notenbank Federal Reserve. Über alle Waren und Dienstleistungen hinweg stieg die Teuerung sogar auf 4,1 Prozent zum Vorjahr.

Ursache der steigenden Teuerung sind vor allem die zwischenzeitlich stark gestiegenen Ölpreise, ein Resultat des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Über andere Kostenfaktoren, wie beispielsweise für die Logistik von Gütern, schlagen höhere Ölpreise in so gut wie alle Bereiche der Wirtschaft durch.

Die Inflation liegt damit nun nur noch leicht unter dem Leitzinsniveau in den USA von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der gerade erst ins Amt gekommene Fed-Chef Kevin Warsh hat vorige Woche nach der ersten Zinssitzung der Fed unter seinem Vorsitz einen harten Kurs gegen die Inflation bekräftigt. Allerdings veränderten die Zinshüter bei dieser Sitzung die Leitzinsen nicht.