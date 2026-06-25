US-Verbraucher trotz Preisschub spendabel - Wirtschaft läuft besser als gedacht

Washington, 25. ⁠Jun (Reuters) - Trotz anziehender Inflation haben sich die US-Amerikaner im Mai überraschend spendabel gezeigt. Sie steigerten ihren Konsum um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte ‌hatten mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent gerechnet. Im April hatte es nach abwärts revidierten Daten nur ein Plus von 0,4 ⁠Prozent ⁠gegeben. Der private Konsum gilt als Antriebswelle des US-Wirtschaftsmotors, der Anfang des Jahres rund lief: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte laut finalen Daten auf das Jahr hochgerechnet im Zeitraum von Januar bis März um 2,1 Prozent zu. In vorläufigen Zahlen war noch von einem ‌Zuwachs von 1,6 Prozent die Rede.

Die US-Zentralbank ‌Federal Reserve strebt bei der Teuerungsrate einen Wert von 2,0 Prozent an. Sie achtet dabei besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die ⁠Konsumgewohnheiten der Verbraucher ausgerichtet ist - den sogenannten PCE-Index. Die daraus berechnete ‌Teuerungsrate schnellte im Mai auf 4,1 ⁠Prozent von 3,8 Prozent im April in die Höhe. Experten hatten diesen Anstieg erwartet. Erstmals seit April 2023 lag die PCE-Rate damit wieder über der Vier-Prozent-Marke.

Die im Zuge ‌des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise treiben ⁠die US-Inflation. Dies zeigt sich auch ⁠bei den Verbraucherpreisen, die im Mai um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat stiegen. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat nach der jüngsten Zinssitzung angekündigt, die Fed werde ihrem Auftrag zur Sicherung von Preisstabilität nachkommen. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Zentralbank die Zinsen im Kampf gegen die Inflation anheben könnte - womöglich bereits im September.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Klaus LauerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)