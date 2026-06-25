USA: Auftragseingang langlebiger Güter fallen weniger als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Mai weniger als erwartet gefallen. Die Bestellungen sanken im Vergleich zum Vormonat um 4,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet.

Im Vormonat April waren die Aufträge um revidierte 8,5 Prozent gestiegen. Ursprünglich war ein Anstieg um 8,0 Prozent ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Mai um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 1,6 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet./jsl/jkr/jha

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