USA: Private Einkommen steigen stärker als erwartet - PCE-Inflation legt zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen unerwartet stark gestiegen. Im Mai legten sie im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch stagniert.

Die privaten Konsumausgaben zogen im Mai ebenfalls um 0,7 Prozent an. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um abwärts revidierte 0,4 Prozent zugelegt.

Der Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich wie erwartet von 3,8 auf 4,1 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg leicht auf 3,4 Prozent. Auch dies hatten Analysten prognostiziert. Die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise treiben die Inflation an.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet./jkr/jsl/jha/