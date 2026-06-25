USA: Wirtschaftswachstum nimmt mehr Fahrt auf als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer dritten Erhebung in Washington mitteilte. In einer vorangegangenen Schätzung war nur ein Zuwachs von 1,6 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einer Bestätigung gerechnet. Im Schlussquartal 2025 war die größte Volkswirtschaft der Welt um 0,5 Prozent gewachsen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jsl/jkr/jha/