Venezuela bestätigt nach Beben 32 Tote - Noch keine Zahlen aus Krisenregion

Caracas, 25. ⁠Jun (Reuters) - Nach den schweren Erdbeben in Venezuela hat die Regierung des südamerikanischen Landes noch keine Informationen zur Zahl der Opfer aus der am stärksten betroffenen Region. Dies sei ‌der Bundesstaat La Guaira nahe Caracas, wo sich auch der Flughafen der Hauptstadt befindet, erklärte die amtierende Präsidentin ⁠Delcy Rodriguez ⁠in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit). Außerhalb dieser Region seien mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 verletzt worden. Experten befürchten insgesamt weitaus mehr Todesopfer. Die US-Geologiebehörde USGS schätzt die Zahl auf Basis von ‌Prognosemodellen auf Tausende, möglicherweise sogar mehr ‌als 10.000 Tote.

Interimspräsidentin Rodriguez dankte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) für die von ihm kurz zuvor angekündigte ⁠Hilfe. Trump erklärte in den sozialen Medien, er habe die ‌Behörden angewiesen, schnell für ⁠Unterstützung zu sorgen. Die Zahl der Toten sei niederschmetternd. Trump nannte keine offiziellen Zahlen. Venezuela war am Mittwoch binnen weniger als einer Minute von zwei ‌Erdbeben erschüttert worden. Das ⁠erste hatte eine Stärke von ⁠7,2, das zweite von 7,5. Fast zwei Dutzend Nachbeben folgten. In den Trümmern eingestützer Gebäude suchten Rettungskräfte nach Verschütteten. Die Regierung rief den Notstand aus. Das Epizentrum lag etwa 160 Kilometer westlich von Caracas in einer Tiefe von 13 Kilometern.

(Bericht von Vivian Sequera and Mayela Armas, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)