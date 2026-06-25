Zwei schwere Erdbeben erschüttern Venezuela - Tausende Tote befürchtet

- von Vivian ⁠Sequera und Mayela Armas

Caracas, 25. Jun (Reuters) - Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden. In und um die Hauptstadt Caracas stürzten Dutzende Gebäude ein. Die US-Erdbebenwarte USGS befürchtet jedoch weitaus höhere Opferzahlen. Einer Modellrechnung der Behörde zufolge könnte die Zahl der Toten in die Tausende gehen; eine Zahl von mehr als 10.000 Toten sei wahrscheinlich. Interimspräsidentin Delcy ‌Rodriguez erklärte im staatlichen Fernsehen kurz vor 01.00 Uhr Ortszeit am Donnerstag, die bisherigen Opferzahlen enthielten noch keine Daten aus dem besonders schwer betroffenen Bundesstaat La Guaira nahe Caracas. Dort liegt zudem der Flughafen der Hauptstadt, der geschlossen wurde.

"Dutzende Gebäude sind ⁠eingestürzt, und wir arbeiten ⁠derzeit unter Hochdruck an der Rettung von Menschen", sagte Rodriguez. Es handele sich um eine "wahre Tragödie". Eine von der Opposition im Ausland eingerichtete Website zur Suche nach Vermissten listete am Donnerstag gegen 02.00 Uhr Ortszeit mehr als 6600 Menschen auf, deren Verbleib ungeklärt war. Viele Menschen hatten sich wegen eines Feiertags am Nachmittag zu Hause aufgehalten, als die Erde bebte.

"WIE IN EINEM HORRORFILM"

Nach Angaben der USGS ereignete sich am Mittwoch zunächst ein Beben der Stärke 7,2 rund 160 Kilometer westlich von Caracas. Weniger als eine ‌Minute später folgte ein zweites Beben der Stärke 7,5. Eine Tsunami-Warnung wurde nach ‌kurzer Zeit wieder aufgehoben. Nachbeben erschütterten die Region bis in den Donnerstag hinein.

"Als wir nach draußen liefen, sah es aus wie in einem Horrorfilm", sagte eine Anwohnerin in Caracas. Eine andere Augenzeugin berichtete, sie habe kurz vor den Erschütterungen eine Warnung auf ihrem Mobiltelefon erhalten. "Als ich es in ⁠die Hand nahm, spürte ich zuerst ein leichtes Zittern. In weniger als zwei Sekunden fing dann alles an, sich zu bewegen."

US-Präsident ‌Donald Trump bot Venezuela Unterstützung an. Die beiden schweren Erdbeben seien von ⁠gewaltigem Ausmaß und hätten zu einer verheerenden Zahl von Todesopfern geführt, erklärte Trump auf einer Social-Media-Plattform. Die USA seien bereit und in der Lage zu helfen. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist extrem angespannt; Trump hatte im Januar angeordnet, den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gewaltsam festnehmen zu lassen. Das US-Außenministerium erklärte, es stehe mit den venezolanischen Behörden ‌in Kontakt. Zudem boten andere Staaten wie Brasilien, Spanien, El Salvador, ⁠China und die Dominikanische Republik Hilfe an.

STROMAUSFALL KÖNNTE ROHÖLPRODUKTION BEEINTRÄCHTIGEN

Venezuela ⁠liegt in einer seismisch aktiven Zone, in der die Karibische und die Südamerikanische Platte aufeinandertreffen. Die Hauptstadt Caracas war 1967 von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,3 getroffen worden. Im Jahr 1812 starben bei einem verheerenden Beben in Caracas und Merida schätzungsweise 30.000 Menschen.

In den Krankenhäusern der Hauptstadt stellte sich das Personal am Donnerstag auf die Versorgung zahlreicher Verletzter ein. Der Unterricht an den Schulen fällt für den Rest der Woche aus. Die Schlüssel-Infrastruktur der Ölindustrie des Landes schien von den Beben zunächst nicht betroffen zu sein. Der Katastrophenschutz in Maracaibo nahe dem bedeutenden Ölzentrum am Maracaibo-See meldete keine Schäden. Zudem blieb die El-Palito-Raffinerie nahe dem Epizentrum offenbar unbeschädigt.

Der britische Ölkonzern Shell erklärte, alle Mitarbeiter im Land seien wohlauf. Ein längerer Stromausfall könnte Insidern ⁠zufolge jedoch die Rohölproduktion beeinträchtigen. Das venezolanische Ölministerium, der staatliche Ölkonzern PDVSA und dessen wichtigster ausländischer Partner Chevron äußerten sich zunächst nicht.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke Ahlswede.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)