ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für RWE auf 68 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT