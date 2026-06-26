ANALYSE-FLASH: DZ hebt fairen Wert für Bayer - 'Fundamentaler Befreiungsschlag'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag"./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:57 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:01 / MESZ
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