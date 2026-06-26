APA ots news: 49. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums

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    Wien (APA-ots) - Die 49. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums  
(FMSG) fand am 25. 
Juni 2026 statt. Schwerpunktthema war die Diskussion der 
strukturellen Systemrisiken. Das Gremium hat auch die Auswirkungen 
des sektoralen Systemrisikopuffers auf Kreditvergabe und 
Kreditzinsen, die Entwicklung der Kreditvergabestandards bei privaten 
Wohnimmobilienfinanzierungen sowie die Risiken von Investmentfonds 
und Private Credit diskutiert. Die Empfehlung zum Antizyklischen 
Kapitalpuffer von 0 % blieb unverändert. 

Zwtl.: Strukturelle Systemrisiken 

Die in Österreich eingesetzten makroprudenziellen Kapitalpuffer 
haben in den letzten Jahren wesentlich dazu beigetragen, die 
Risikotragfähigkeit des österreichischen Bankensystems gegenüber 
strukturellen systemischen Risiken zu erhöhen. Zu den strukturellen 
Kapitalpuffern gehören der Systemrisikopuffer und der Puffer für 
Systemrelevante Institute (O-SII-Puffer). Das Gremium hat in seiner 
49. Sitzung die Grundlagen für beide Puffer diskutiert. Das 
Bankwesengesetz sieht dies für den O-SII-Puffer jährlich und für den 
Systemrisikopuffer alle zwei Jahre vor. 

Die O-SII-Pufferhöhen sowie die Höhe des Systemrisikopuffers 
sollen im Herbst 2026 beschlossen werden. 

Zwtl.: Sektoraler Systemrisikopuffer für 
Gewerbeimmobilienfinanzierungen 

Die OeNB hat dargelegt, dass weder die Ankündigung noch die 
Einführung des sektoralen Systemrisikopuffers zu Veränderungen des 
neu vergebenen Kreditvolumens für Gewerbeimmobilienfinanzierungen 
geführt hat. Auch die Zinsen für Gewerbeimmobilienkredite haben sich 
nicht anders entwickelt als die Zinsen von Krediten, die nicht unter 
die Anwendung des sektoralen Systemrisikopuffers fallen. Der Puffer 
erfüllt damit seinen Zweck der Erhöhung der Risikotragfähigkeit in 
diesem Segment, ohne zu Einschränkungen bei Finanzierungen durch den 
Bankensektor zu führen. 

Zwtl.: Kreditvergabestandards von privaten Wohnimmobilienkrediten 

Das Gremium hat festgestellt, dass der Anteil der privaten 
Wohnimmobilienkredite außerhalb der FMSG-Kriterien seit dem Auslaufen 
der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungs-Verordnung (KIM-V) nur so 
weit wieder angestiegen ist, als dass der Anteil dieser Kredite auf 
aggregierter Ebene unter 20 % der Neukreditvergabe geblieben ist. Das 
Gremium wird die Entwicklung weiterhin genau beobachten. 

Zwtl.: Private Credit 

Das Gremium hat das Thema Private Credit, also die Kreditvergabe 
außerhalb des Bankensektors, diskutiert. Private Credit ist ein rasch 
wachsender Markt - insbesondere in den USA. Er bleibt aber im 
Vergleich zu anderen Intermediationsformen, wie Private Equity, 
Anleihe- und Aktienmärkte oder Banken, klein. Für Österreich zeigt 
sich, dass die Datenlage zwar herausfordernd ist, aus der direkten 
Exponierung gegenüber diesem Segment aber derzeit keine systemischen 
Risiken bestehen. FMA und OeNB arbeiten gemeinsam mit der EZB an 
einer Verbesserung der Informationslage und werden im FMSG über 
maßgebliche Entwicklungen berichten. 

Zwtl.: Antizyklischer Kapitalpuffer 

Das FMSG empfiehlt der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), den 
Antizyklischen Kapitalpuffer (AZKP) bei 0 % der inländischen 
risikogewichteten Aktiva zu belassen. Zum ersten Quartal 2026 wies 
nur einer von sechzehn Indikatoren auf erhöhte finanzzyklische 
Risiken hin. Auch die beiden Indikatoren zur Kredit-BIP-Lücke, die in 
der Bemessung finanzzyklischer Risiken höher gewichtet werden, sind 
weiter unter den kritischen Schwellenwerten geblieben. Details hierzu 
finden sich in der Empfehlung (FMSG/2/2026) . Das Dashboard der 
Indikatoren zu systemischen zyklischen Risiken wird in einer 
interaktiven Version auch auf der Website der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB ) veröffentlicht. 

Die im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen und Mittleren Osten 
aufgetretenen Markturbulenzen erhöhen jedoch die 
gesamtwirtschaftliche Unsicherheit. Diese belasten das 
Wirtschaftswachstum und verstärken sowohl Inflations- als auch 
Zinsrisiken in einem schwer abschätzbaren Ausmaß. Daher scheinen ein 
aktives Management von notleidenden Krediten, die Bildung höherer 
Risikovorsorgen und eine konservative Bewertung der Sicherheiten von 
Seiten der Kreditinstitute weiterhin angebracht. 

Rückfragehinweis: 
   Sekretariat des Finanzmarktstabilitätsgremiums 
   z.Hd. Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: kontakt@fmsg.at 
   Website: https://www.fmsg.at 

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