Apple-Preisschock & Dax, Palantir und Novo Nordisk im Check

Im Fokus stehen heute mehrere wichtige Markt- und Einzelwertthemen: Nico schaut auf mögliche Flaschenhälse für Rendite, ordnet die wichtigsten Assetklassen ein und analysiert die aktuelle Lage bei Kupfer. Dazu gibt es den Blick auf den Dax und die Frage, welche Signale der Markt jetzt für Anleger liefert.

Außerdem geht es um mehrere spannende Einzelwerte: Sandisk rückt nach einer sehr bullischen Einschätzung von Citi in den Fokus, während Apple mit Preiserhöhungen für Aufmerksamkeit sorgt. Dazu gibt es Updates zu Qualcomm, Sika, SK Hynix, McCormick, Honeywell, MercadoLibre, Palantir, Axon, Adidas, Novo Nordisk, Itochu, Mitsui, Allianz, Hannover Rück, Credo Technology, Sunbelt Rentals, Atoss Software und Zalando.

Welche Signale sind jetzt für Anleger besonders wichtig – und wo entstehen neue Chancen oder Risiken?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an dem besprochenen Unternehmen Novo Nordisk (WKN: A3EU6F). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

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