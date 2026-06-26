Märkte heute

Apple-Preisschock & Dax, Palantir und Novo Nordisk im Check

onvista · Uhr

Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte live“.

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Im Fokus stehen heute mehrere wichtige Markt- und Einzelwertthemen: Nico schaut auf mögliche Flaschenhälse für Rendite, ordnet die wichtigsten Assetklassen ein und analysiert die aktuelle Lage bei Kupfer. Dazu gibt es den Blick auf den Dax und die Frage, welche Signale der Markt jetzt für Anleger liefert.

Außerdem geht es um mehrere spannende Einzelwerte: Sandisk rückt nach einer sehr bullischen Einschätzung von Citi in den Fokus, während Apple mit Preiserhöhungen für Aufmerksamkeit sorgt. Dazu gibt es Updates zu Qualcomm, Sika, SK Hynix, McCormick, Honeywell, MercadoLibre, Palantir, Axon, Adidas, Novo Nordisk, Itochu, Mitsui, Allianz, Hannover Rück, Credo Technology, Sunbelt Rentals, Atoss Software und Zalando.

Welche Signale sind jetzt für Anleger besonders wichtig – und wo entstehen neue Chancen oder Risiken?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an dem besprochenen Unternehmen Novo Nordisk (WKN: A3EU6F). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Allianz
SanDisk
SK Hynix (GDR)
Palantir
Apple
adidas
Zalando
Qualcomm
Hannover Rück
Mercadolibre
Axon Enterprise
Credo Technology Group
Honeywell
ATOSS Software
Sika AG
Itochu
McCormick & Co
Mitsui & Co.
D
DAX (Kursindex)
Sunbelt Rentals Holdings
McCormick & Co.

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