Augenzeugen: Fluggerät kollidiert mit Pekings höchstem Wolkenkratzer

Peking, ⁠26. Jun (Reuters) - Ein Fluggerät von der Größe eines Autos ist am Freitag Augenzeugen zufolge mit dem höchsten Gebäude Pekings kollidiert. Angaben zu ‌Details und Ursache des Vorfalls an dem mehr als 100 Stockwerke hohen Wolkenkratzer, der ⁠unter ⁠den Namen "Citic Tower" oder "China Zun" bekannt ist, lagen zunächst nicht vor. An einem der oberen Stockwerke wurden zwei Glasscheiben beschädigt. Die Polizei riegelte die Straßen um den ‌Wolkenkratzer ab und hinderte Passanten ‌daran, die Szene zu filmen, wie Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Auch die Feuerwehr war ⁠im Einsatz. Stellungnahmen der Behörden waren zunächst ‌nicht zu erhalten.

Ein Kurier ⁠sagte Reuters, er habe gegen 18.00 Uhr Ortszeit einen lauten Knall gehört. "Es war so laut - lauter als ein Feuerwerk." ‌Beiträge in den ⁠sozialen Medien über den ⁠Vorfall wurden schnell wieder gelöscht. Der Citic Tower ist der Hauptsitz des staatlichen Mischkonzerns Citic Group.

(Bericht von Maxim Shemetov, Mei Mei Chu, Laurie Chen, Lewis Jackson und Liz Lee. Geschrieben von Isabelle Noack, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)