Bahn: Softwarefehler hat bundesweiten Zug-Stillstand ausgelöst

Berlin, 26. ⁠Jun (Reuters) - Grund für den zwei Stunden langen deutschlandweiten Stillstand beim Zugverkehr am Dienstag war nach Angaben der Bahn ein Softwarefehler. Dieser sei bei planmäßigen Instandhaltungsarbeiten aufgetreten und habe keine Fehlermeldung nach sich gezogen, teilte der Staatskonzern am Freitag mit. Deshalb ‌sei das Ersatzsystem des digitalen Funks GSM-R nicht automatisch aktiviert worden, obwohl es voll funktionsfähig gewesen sei. Nachdem die IT-Experten dann regelkonform einen Cyber-Angriff ausgeschlossen ⁠hatten, wurde ⁠laut Bahn nach rund 90 Minuten per Hand auf die sogenannte Rückfallebene umgeschaltet, sodass der Verkehr wieder anlaufen konnte.

"Wir wissen jetzt, wie dieses historisch einmalige Fehlerbild entstanden ist, und auch, wie wir es in Zukunft verhindern können", sagte der Chef der Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGO, Philipp Nagl. Um eine wiederholte Störung ‌auszuschließen, soll es - anders als am Dienstagabend - vorerst ‌keinen weiteren Komponententausch mehr geben. Zudem soll der Hersteller der betreffenden Komponente den Fehler beheben. Zur Sicherheit sollen Instandhaltungsarbeiten künftig nur noch von 0.00 bis 4.00 Uhr ⁠nachts stattfinden - und nur noch in dem der beiden Funksysteme, das dann gerade ‌nicht aktiv ist. Um diese Uhrzeit fahren ⁠meist nur noch Güterzüge und kaum noch Passagierzüge.

Der digitale Zugfunk GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) sei normalerweise absolut zuverlässig, erklärte die Bahn. "Deswegen nutzen ihn auch standardmäßig alle anderen Eisenbahnen in Europa." Das ‌System werde mindestens die nächsten zehn ⁠Jahre noch zum Einsatz kommen, eine Alternative ⁠gebe es aktuell nicht. Gleichzeitig bereite man sich intensiv auf den neuen Zugfunk-Standard FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) vor. "Deutschland ist führend bei der Entwicklung dieser 5G-Technologie." Im Rahmen der Korridorsanierung sei die Strecke Hamburg–Berlin bereits mit Glasfaserleitung und Masten ausgestattet worden, um möglichst bald die erste Hauptstrecke für einen Probebetrieb fit zu machen. "Aber: FRMCS ist aktuell seitens der EU noch nicht spezifiziert", betonte die Bahn. Daher könne man noch keine Komponenten dafür ⁠bestellen und einbauen.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)