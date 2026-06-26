Bericht: SpaceX erwägt Ausweitung des mobilen Starlink-Dienstes auf US-Verbraucher
26. Jun (Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX will einem Medienbericht zufolge mit einem eigenen Mobilfunkdienst für Privatkunden in den USA an den Start gehen. Mit einem mobilen Starlink-Dienst für US-Verbraucher würde der von Elon Musk geführte Konzern in direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Verizon, AT&T und der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile treten, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf Insider. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell habe die Pläne bei einer Investoren-Präsentation im Rahmen des Börsengangs vorgestellt. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.
SpaceX hatte vergangenes Jahr für sein Starlink-Satellitennetzwerk Funkfrequenzlizenzen vom Telekommunikations- und Satellitenkonzern EchoStar für insgesamt rund 19,6 Milliarden Dollar erworben. Damit wäre der Raumfahrt- und KI-Konzern in der Lage, rasch einen leistungsstarken und erschwinglichen Direktdienst für Mobilfunkgeräte aufzubauen. Bislang bietet SpaceX in den USA lediglich in Zusammenarbeit mit T-Mobile eine satellitenbasierte Netzabdeckung an, um die Internetversorgung in abgelegenen Gebieten zu verbessern.
(Bericht von Anusha Shah, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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