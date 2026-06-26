26. ⁠Jun (Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX will einem Medienbericht zufolge mit einem eigenen Mobilfunkdienst für Privatkunden in den USA an den Start gehen. ‌Mit einem mobilen Starlink-Dienst für US-Verbraucher würde der von Elon Musk geführte Konzern ⁠in ⁠direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Verizon, AT&T und der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile treten, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf Insider. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell habe die ‌Pläne bei einer Investoren-Präsentation ‌im Rahmen des Börsengangs vorgestellt. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.

SpaceX hatte ⁠vergangenes Jahr für sein Starlink-Satellitennetzwerk Funkfrequenzlizenzen vom ‌Telekommunikations- und Satellitenkonzern EchoStar ⁠für insgesamt rund 19,6 Milliarden Dollar erworben. Damit wäre der Raumfahrt- und KI-Konzern in der Lage, rasch einen ‌leistungsstarken und ⁠erschwinglichen Direktdienst für Mobilfunkgeräte aufzubauen. ⁠Bislang bietet SpaceX in den USA lediglich in Zusammenarbeit mit T-Mobile eine satellitenbasierte Netzabdeckung an, um die Internetversorgung in abgelegenen Gebieten zu verbessern.

(Bericht von Anusha Shah, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)