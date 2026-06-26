Bundestag beschleunigt Infrastruktur-Projekte - Umweltminister verteidigt Ausgleich

Berlin, 26. ⁠Jun (Reuters) - Infrastrukturprojekte in Deutschland sollen künftig schneller umgesetzt werden. Der Bundestag verabschiedete am Freitag mit den Stimmen der Koalition aus CDU/CSU und SPD das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Größere Vorhaben zur Modernisierung von Straßen, Brücken, Schienen ‌oder Wasserwegen werden damit als "überragendes öffentliches Interesse" eingestuft. Dadurch sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, Doppelprüfungen abgeschafft und Prozesse digitalisiert werden. Flankiert werden ⁠soll dies ⁠durch ein von Umweltminister Carsten Schneider (SPD) vorangetriebenes Gesetz, das für einen ökologischen Ausgleich sorgen soll. Dieses Vorhaben soll das Kabinett Anfang Juli auf den Weg bringen.

"Geld allein saniert keine Brücken, modernisiert keine Schienen und beseitigt keine Engpässe", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Die ‌Koalition hat zur Sanierung der Infrastruktur einen ‌schuldenfinanzierten Sondertopf von 500 Milliarden Euro eingerichtet. Das Geld floss bisher aber langsamer ab als geplant, was das neue Gesetz ändern soll. Bei neuen ⁠Planungsvorhaben müssen Behörden künftig binnen drei Monaten entscheiden, sonst gelten Anträge ‌als genehmigt.

Schneider verteidigte sein geplantes Gesetz ⁠zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur gegen Kritik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Das Vorhaben sei eine "wichtige Ergänzung". Sein Gesetz sorge dafür, dass Eingriffe in die Natur schneller und zielgenauer ausgeglichen würden. "Auch ‌die Natur ist eine entscheidende ⁠Infrastruktur für Wirtschaft und Gesellschaft", erklärte ⁠Schneider. So müsse man heute mit aktivem Naturschutz sicherstellen, dass auch morgen noch genug Wasser für Haushalte und Betriebe zur Verfügung stehe.

Wirtschaftsverbände begrüßten den Bundestagsbeschluss. Der DIHK erklärte, dies sei ein "großer Schritt", da Unternehmen unter maroden Brücken und Staus litten. Der BDI nannte den Beschluss ein "wichtiges Signal", mahnte jedoch, die Fortschritte dürften nicht durch das geplante Naturgesetz konterkariert werden.

(Bericht von Christian Krämer ⁠und Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)