Dax dürfte niedriger starten - KI-Sorgen belasten

Frankfurt, 26. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zum Wochenschluss tiefer starten. Am Donnerstag hatte ein Kursfeuerwerk bei Bayer den deutschen Leitindex kurzzeitig über die Schwelle ‌von 25.000 Punkten getragen. Ein entscheidender Sieg im Glyphosat-Rechtsstreit bescherte den Aktien des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns ⁠den größten ⁠Kurssprung seit 23 Jahren. Der Dax ging ein Prozent höher bei 24.994 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street belasteten dagegen Verluste bei den großen Technologiekonzernen die Kurse. Der Nasdaq-Index gab nach, der Dow-Jones-Index ‌und der S&P 500 traten mehr ‌oder weniger auf der Stelle.

In Asien gingen die Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt, nachdem der ChatGPT-Entwickler OpenAI laut einem ⁠Zeitungsbericht dazu tendiert, seinen geplanten Börsengang auf das kommende ‌Jahr zu verschieben. Auch Preiserhöhungen ⁠beim US-Konzern Apple drückten auf die Stimmung.

Hierzulande stimmt der Bundestag am Freitag über das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz ab. Mit diesem sollen größere Projekte schneller umgesetzt werden ‌als in der Vergangenheit.

Der ⁠Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte zudem ⁠die letzte Voraussetzung für den Börsengang des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS schaffen. Das Gremium soll grünes Licht für den milliardenschweren Einstieg des Bundes bei KNDS mit 40 Prozent geben.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.994,83

EuroStoxx50 6.267,53

EuroStoxx50-Future 6.296,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.920,62 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.357,49 -0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 68.881,37 -4,8%

Shanghai 4.032,30 -2,1%

Hang Seng 22.607,02 -2,0%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von ⁠Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)