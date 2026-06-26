Vorbörse 26.06.2026

Dax dürfte wegen Asien-Schwäche mit Verlusten starten

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der Broker IG indizierte den Dax knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels rund ein Prozent niedriger bei 24.780 Zählern.

Auf Wochensicht zeichnet sich damit ebenfalls ein Minus von knapp einem Prozent ab. In Asien nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. Die Stimmung sei gerade dabei, sich zu drehen. Die Anleger würden generell vorsichtiger.

Verdacht auf Bilanzfehler
Bafin prüft Zalando-Konzernabschlussheute · 05:13 Uhr · dpa-AFX
Bafin prüft Zalando-Konzernabschluss

USA: Inflationssorgen schwinden

Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten.

Iran-Krieg
Drohnenangriff gefährdet Abkommen in Straße von Hormusheute · 04:35 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.

So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen. Technologiewerte profitierten von herausragenden Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron. Der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent ins Ziel.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.920+ 0,14 Prozent
S&P 5007.357- 0,01 Prozent
Nasdaq 10029.440+ 0,75 Prozent

Asien: Deutliche Verluste 

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche der Technologiewerte belastete die Märkte erneut stark. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund 4,5 Prozent ein. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten gab um rund zwei Prozent nach. Verluste gab es auch in Hongkong. Der Hang Seng büßte rund 1,6 Prozent ein.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22569.131- 4,47 Prozent
Hang Seng22.705- 1,61 Prozent
CSI 3004.910- 2,19 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,52+ 0,20 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,85- 0,009 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,38- 0,016 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1376+ 0,06 Prozent
Dollar in Yen161,64- 0,10 Prozent
Euro in Yen183,88- 0,04 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent73,72 Dollar- 1,54 Dollar
WTI70,41 Dollar- 1,51 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 135 (130) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 68 (66) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 46 (40) EUR - 'HOLD'

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(mit Material von dpa-AFX)

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