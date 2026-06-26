DAX® - Ein Schritt vor, ein Schritt zurück

Nachdem der DAX® am Vortag mit einem klassischen „Hammer“-Umkehrmuster auf der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.593 Punkten) aufgesetzt hatte, folgte gestern eine weitere Erholung. Im Zusammenspiel der letzten drei Tageskerzen entsteht dadurch ein nicht ganz idealtypischer „morning star“. Dank dieser beiden konstruktiven Kerzenmuster haben die deutschen Standardwerte die neuralgische 25.000er-Marke wieder im Blick. Aus Bullensicht sind die verschiedenen Hochpunkte bei rund 25.500 Punkten aber noch wesentlich wichtiger. Inklusive des bisherigen Allzeithochs bei 25.508 Punkten hat das Aktienbarometer auf dieser Basis seit Januar mehrfach wichtige zyklische Hochs ausgebildet und ist in der Folge wieder nach Süden abgedreht. Auf der Unterseite sollten Anlegerinnen und Anleger weiterhin die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.277/24.233 Punkten) im Hinterkopf haben. Zusammen bilden beide Unterstützungen einen massiven Rückzugsbereich. Beim Nikkei kam es heute zu deutlichen Gewinnmitnahmen, weshalb der Start beim DAX® ebenfalls schwächer ausfallen dürfte.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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