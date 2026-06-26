Dax fällt erneut Richtung Wochentief

Dax-Unterstützung: 24.600 24.200 Dax-Widerstand: 25.000 25.100

Dax-Rückblick:

Nach einer kräftigen Erholung zurück in den Bereich um 25.000 Punkte geht es heute wieder gut 300 Punkte gen Süden bis in den Bereich um 24.700 Punkte beim Dax. Die Verschiebung des geplanten Börsengangs von Open AI verschreckt - zu Recht - einige Anleger.

Dax-Ausblick:

So langsam, aber sicher wird deutlich: Der Sommer ist nun auch an der Börse angekommen. Volatilität ja – eine klare Richtung hingegen fehlt. Dieser richtungslose Seitwärtstrend dürfte sich in den kommenden Handelstagen tendenziell fortsetzen.

Kurzfristig rückt zunächst erneut das Wochentief im Bereich von 24.600 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer. Auf der Oberseite scheint der DAX derzeit im Bereich von 25.100 Punkten gedeckelt zu sein.

Für mittelfristig orientierte Anleger besteht innerhalb dieser Handelsspanne zunächst kein akuter Handlungsbedarf. In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern ein schönes Wochenende!