Dax Chartanalyse 26.06.2026

Dax fällt erneut Richtung Wochentief

onvista · Uhr
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Quelle: Onvista.de
Dax-Unterstützung:24.60024.200
Dax-Widerstand:25.00025.100

Dax-Rückblick:

Nach einer kräftigen Erholung zurück in den Bereich um 25.000 Punkte geht es heute wieder gut 300 Punkte gen Süden bis in den Bereich um 24.700 Punkte beim Dax. Die Verschiebung des geplanten Börsengangs von Open AI verschreckt - zu Recht - einige Anleger.

Dax-Ausblick:

So langsam, aber sicher wird deutlich: Der Sommer ist nun auch an der Börse angekommen. Volatilität ja – eine klare Richtung hingegen fehlt. Dieser richtungslose Seitwärtstrend dürfte sich in den kommenden Handelstagen tendenziell fortsetzen.

Kurzfristig rückt zunächst erneut das Wochentief im Bereich von 24.600 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer. Auf der Oberseite scheint der DAX derzeit im Bereich von 25.100 Punkten gedeckelt zu sein.

Für mittelfristig orientierte Anleger besteht innerhalb dieser Handelsspanne zunächst kein akuter Handlungsbedarf. In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern ein schönes Wochenende!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92B8) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 26.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.232,44 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6YZZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.140,05 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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