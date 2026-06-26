Dax verliert nach Asien-Schwäche - Zalando bricht ein

Deutsche Aktien können sich am Freitag nicht den hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien entziehen. Mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 24.803 Punkte büßte der Dax einen Großteil seiner Erholungsgewinne vom Vortag wieder ein. Die zeitweise wieder erreichte Marke von 25.000 Punkten blieb für ihn erneut eine zu hohe Hürde. Auf Wochensicht drücken die Verluste den Leitindex wieder ins Minus.

Für den MDax ging es um 0,9 Prozent auf 31.681 Zähler bergab.

Die Vortagserholung im Technologiesektor, die von gefeierten Resultaten des US-Konzerns Micron getrieben war, erweist sich zunächst als Strohfeuer. In Asien hatten die Anleger direkt wieder Gewinne mitgenommen. Dies zeigte sich besonders stark im japanischen Nikkei und dem südkoreanische Kospi. Beide Börsenbarometer bleiben damit angeschlagen. Bis Anfang der Woche hatten sie eine Rekordjagd hingelegt.

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu.

Bafin prüft Zalando-Konzernabschluss

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Dax-Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn und Frankfurt mitteilte. Der Kurs der Aktie sackte am Freitag um rund acht Prozent ab. Vorbörslich hatte die Aktie noch deutlich stärker unter Druck gestanden.

Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der Modeplattform About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen.

Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht habe, werde sie die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren, hieß es weiter. "Dies geschieht unabhängig davon, ob sie bei der Prüfung Fehler in der Rechnungslegung feststellt oder nicht."

Zalando steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Bafin. Der Online-Modehändler teilte in einer Stellungnahme mit: "Nach Einschätzung der Zalando SE handelt es sich um einen rein formellen, aber materiell unwesentlichen Aspekt in den Anhangsangaben." Alle relevanten Informationen zum Erwerb der About-You-Anteile seien vollständig öffentlich zugänglich gewesen.

Kursverluste im Chip-Sektor

Die Vortagserholung im Technologiesektor erweist sich am Freitag wohl als Strohfeuer. In Asien nahmen die Anleger zu Wochenschluss wieder Gewinne mit, nachdem Resultate des US-Konzerns Micron am Vortag noch international gefeiert wurden. An der technologielastigen US-Börse Nasdaq notieren deshalb die Futures am Freitag schon wieder klar in der Verlustzone.

Im Chipbereich erfasst die erneute Abwärtsbewegung in der Branche auch viele deutsche Aktien: Der Infineon-Kurs sank etwa um 2,3 Prozent. Für die Ausrüster Aixtron, Suss und PVA Tepla sowie den Waferhersteller Siltronic ging es in den ersten Handelsminuten um bis zu drei Prozent bergab.

Mit Siemens Energy und Hochtief fielen auch andere KI-Profiteure um rund zwei Prozent.

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

(Mit Material von dpa-afx)

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