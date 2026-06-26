Deutsche Börse - Vielversprechend – aus vielerlei Perspektive

Der STOXX® Europe Financial Services stellt derzeit seine Rekordstände bei 920/930 Punkten zur Disposition. Seit anderthalb Jahren bildet das Aktienbarometer hier immer wieder wichtige Hochs aus. Deshalb wären ein Ausbruch und neue Allzeithochs ein ganz besonderes Signal. Die Aktie der Deutschen Börse ist ein namhafter Vertreter aus diesem Sektor. Die folgende Analyse ist also auch ein Lehrbuchbeispiel, wie sich Branchen- und Einzeltitelebene verbinden lassen. Eines unserer Lieblingsmodelle kombiniert die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“. Ziel ist es, damit trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Werte zu identifizieren. Auch diese Auswertung signalisiert für die Aktie der Deutschen Börse derzeit „grünes Licht“. Charttechnisch kommt ein Pullback in Richtung der Nackenlinie des zuvor ausgeprägten Doppelbodens bei gut 230 EUR hinzu. Knapp darüber verläuft zudem die 200-Tage-Linie (akt. bei 231,83 EUR). In diesem Dunstkreis ergibt sich möglicherweise ein interessanter (Wieder-)Einstiegspunkt. Das Aprilhoch (269,90 EUR) markiert dabei ein wichtiges Anlaufziel – das Ziel aus dem Trendwendemuster lässt sich zumindest auf 260 EUR taxieren.

Deutsche Börse (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Börse

Quelle: LSEG, tradesignal²

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