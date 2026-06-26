Entlastung für eigene Gesetze - Bund, Länder und Kommunen ordnen Finanzbeziehung neu

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠25. Jun (Reuters) - Bund und Länder haben sich auf eine neue Struktur in den Finanzbeziehungen geeinigt: Die Bundesregierung und die 16 Bundesländer verständigten sich am Donnerstagabend darauf, dass der Bund ab dem 1. September 80 Prozent der Kosten übernimmt, die auf seiner Ebene beschlossene Gesetze in Ländern und Kommunen auslösen. Die Regelung soll greifen, wenn die Umsetzungskosten für Länder und Kommunen bei einem Gesetz die Grenze von 200 Millionen Euro überschreiten. Die neue ‌Regelung der sogenannten Veranlassungskonnexität gilt nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz aber nicht für Steuergesetze und Gesetze, bei denen die Bundesregierung nur EU-Recht umsetzen muss. Sollte eine Bundesregierung aber über das EU-Recht mit dem sogenannten "Gold-Plating" hinausgehen, müsse sie dafür die Kosten übernehmen, betonte ⁠der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ⁠und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Gordon Schnieder (CDU).

Der Bund soll mögliche Zahlungen an Länder und Kommunen über eine Korrektur bei der Verteilung der Einnahmen aus der Umsatzsteuer leisten. Es soll aber zudem eine neue Symmetrie gelten: Wenn der Bund Belastungen für Kommunen und Länder beschließt, sollen die Anteile an der Umsatzsteuer auch wieder zugunsten der Bundesebene verändert werden können.

Merz, Schnieder und der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) beschworen nach den Verhandlungen in einer gemeinsamen Pressekonferenz einen neuen Geist im Umgang zwischen Bund und Ländern. Dieser Geist solle auch die Debatten über die anstehenden Steuer- ‌und Gesundheitsreformen prägen. Während Lies und Schnieder die Vorschläge der Rentenreformkommission lobten und eine ‌Umsetzung des Pakets forderten, mahnten sie, dass es bei anderen Reformen der Bundesregierung keine neuen Belastungen geben dürfe. "Wir haben uns bei dem Thema Gesundheitsreform, was ja sehr stark mit der Frage der Finanzierung der Krankenhäuser zusammenhängt, bei dem Thema der Einkommensteuerreform klar gesagt: Wenn es eine Lösung gibt, dann kann ⁠sie nicht zu Lasten der Kommunen werden", sagte Lies. Wenn man die Kommunen an der einen Stelle entlasten wolle, könne man sie nicht ‌an der anderen belasten.

"Für Rheinland-Pfalz bedeutet das im Krankenhausbereich eine Mehrbelastung von ⁠rund 500 Millionen Euro", mahnte Schnieder mit Blick auf die geplante Gesundheitsreform. Es drohe, dass freie Träger von Krankenhäusern in ländlichen Gebieten ihren Versorgungsauftrag zurückgäben und es zu einer Rekommunalisierung dieser Krankenhäuser komme. Der CDU-Politiker sagte, dass man auch bei der Steuerreform auf eine enge Absprache mit dem Bund hoffe. "Dann werden wir schauen, ob wir da auf Bundesratsebene noch Korrekturbedarf sehen, ‌oder ob wir dann sagen, dass wir auch gemeinsam gehen", fügte er ⁠hinzu. Die Bundesregierung braucht die Zustimmung der Länderkammer.

Trotz weiter bestehender ⁠Differenzen lobte auch Merz die Absprachen mit den Ländern. Es gebe ein neues Miteinander. Mit Blick auf den Koalitionsausschuss auf Bundesebene kommende Woche zeigte sich der Kanzler zuversichtlich, nach dem Aufschlag zur Rentenreform auch weitere Reformschritte vereinbaren zu können.

Bund und Länder vereinbarten auch neue Schritte zum Bürokratieabbau. Außerdem soll nach Angaben von Schnieder nun konkret ausgearbeitet werden, wie die Kommunen bei bereits bestehenden Leistungsgesetzen des Bundes etwa beim Unterhaltsvorschuss, der Jugendhilfe und den Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen entlastet werden können. Hier hatte der Bund Vorschläge für milliardenschwere Kürzungen gemacht, dann bremsten die Länder wieder.

Lies sprach davon, dass die Pläne für Kürzungen und Streichungen "eine große Verunsicherung" auch in seinem Bundesland ausgelöst hätten. Vor allem die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die diese Gesetze damals als Bundesministerin mitbeschlossen hatte, wehrt sich gegen Kürzungen. Die ⁠Kommunen haben allerdings in diesem Bereich jährlich sehr stark steigende Ausgaben. Schnieder sprach von einem möglichen Einsparvolumen für die Kommunen ab nächstem Jahr von bis zu drei Milliarden Euro.

(Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)