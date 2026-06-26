EQS-Adhoc: el origen food GmbH gibt die Bestellung von Stefan Hadenfeldt zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 01.07.2026 bekannt

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: el origen food GmbH / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
el origen food GmbH gibt die Bestellung von Stefan Hadenfeldt zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 01.07.2026 bekannt

26.06.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 26. Juni 2026 – Die Gesellschafter der el origen food GmbH haben heute die Bestellung von Stefan Hadenfeldt zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.07.2026 mit einer unbefristeten Laufzeit beschlossen. Stefan Hadenfeldt erweitert damit die bestehende Geschäftsführung der el origen food GmbH zu welcher auch in Zukunft Hendrik Dettmann zählt.

Kontakt:

el origen food GmbH
Große Reichenstraße 27
20457 Hamburg
Deutschland
hi@elorigenfood.com
https://www.elorigenfood.de/

Ende der Insiderinformation

26.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:el origen food GmbH
Große Reichenstraße 27
20457 Hamburg
Deutschland
E-Mail:info@elorigenfood.com
Internet:https://www.elorigenfood.de/
ISIN:DE000A352B09
WKN:A352B0
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID:2354462
Ende der MitteilungEQS News-Service

2354462 26.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
el origen food GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel