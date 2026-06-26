EQS-News: Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategische Neuausrichtung sichert Zukunftsfähigkeit im dynamischen Kryptomarkt

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Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategische Neuausrichtung sichert Zukunftsfähigkeit im dynamischen Kryptomarkt



26.06.2026 / 14:00 CET/CEST

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Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategische Neuausrichtung sichert Zukunftsfähigkeit im dynamischen Kryptomarkt

Umsatzerlöse steigen auf EUR 10,0 Mio. (Vorjahr: EUR 9,3 Mio.)

EBITDA durch Transformationsinvestitionen plangemäß bei EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,8 Mio.)

Solide Eigenkapitalquote von 71,8 % und liquide Mittel von EUR 12,6 Mio. garantieren hohe finanzielle Flexibilität

Stabile Dividende von EUR 0,10 je Aktie wie im Vorjahr geplant

Netto-Krypto-Eigenbestand beläuft sich marktdynamisch bedingt auf EUR 293 Mio.

Vollständiger Relaunch von Bitcoin.de als moderne, hochskalierbare Handelsplattform steht unmittelbar bevor

Herford, 26. Juni 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Das abgelaufene Jahr war am Kryptomarkt von einer Phase der Neujustierung zwischen strukturellem Aufbruch und anhaltender Volatilität geprägt. Während das makroökonomische Umfeld herausfordernd blieb, markierten die zunehmende institutionelle Adaption, regulatorische Fortschritte wie die europäische MiCAR-Verordnung sowie die wachsende Bedeutung staatlicher Krypto-Reserven Meilensteine für die fortschreitende Reifung des Sektors. Vor diesem dynamischen Hintergrund hat die Bitcoin Group SE das Jahr 2025 konsequent genutzt, um ihre technologische und strategische Transformation voranzutreiben.

Solide Finanz- und Bilanzstruktur trotz Investitionsphase

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Bitcoin Group SE Umsatzerlöse in Höhe von EUR 10,0 Mio., nach EUR 9,3 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im Zuge der planmäßig hohen Investitionen in die neue Handelsplattform sowie eines gezielten Personalaufbaus bei EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,8 Mio.). Auf Nettoebene ergab sich bedingt durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Nutzungsrechte ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1,3 Mio. nach einem Plus von EUR 1,8 Mio. im Vorjahr.

Die Netto-Krypto-Eigenbestände spiegelten die schwächere Entwicklung des Bitcoins sowie den gegenüber dem Euro schwächeren US-Dollar wider und beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 293 Mio. (31. Dezember 2024: knapp EUR 366 Mio.). Damit bestätigt das Unternehmen seine Position als einer der weltweit größten Krypto-Bestandshalter. Mit einer weiterhin hervorragenden Eigenkapitalquote von 71,8 % (31. Dezember 2024: 72,3 %) sowie gestiegenen liquiden Mitteln in Höhe von EUR 12,6 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 12,2 Mio.) ist die bilanzielle Lage der Gruppe unverändert solide.

Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand der Hauptversammlung im August 2026 – wie in den Vorjahren – eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie vorschlagen, um die bisherige Dividendenkontinuität fortzuführen. Gleichzeitig besitzt die Bitcoin Group die finanzielle Flexibilität, um die Weiterentwicklung der Gruppe voranzutreiben.

Quantensprung für Bitcoin.de und Expansion in den institutionellen Sektor

Der Schwerpunkt des Geschäftsjahres lag auf der vollständigen technologischen Neuentwicklung der Handelsplattform Bitcoin.de. Der bisherige Peer-to-Peer-Marktplatz wurde zu einer hochmodernen, skalierbaren Handelsarchitektur transformiert. Der offizielle Relaunch steht unmittelbar bevor: Voraussichtlich ab Ende Juni 2026 wird den Kunden eine leistungsstarke Trading-App für iOS und Android sowie eine komplett neu konzipierte Website bereitgestellt.

Die modernisierte Plattform bietet ein signifikant erweitertes Produktangebot von über 100 ausgewählten Kryptowährungen, innovative Features wie Sparpläne, Dynamic Staking und Krypto-Swaps sowie die sekundenschnelle Abwicklung von Transaktionen über ein kostenloses Referenzkonto. Der Handel wird bereits ab einem Investitionsvolumen von einem Euro zu einer wettbewerbsfähigen Gebührenstruktur möglich sein – unter Beibehaltung der höchsten Sicherheitsstandards „Made in Germany“.

Zusätzlich wird die Bitcoin Group SE wenige Monate nach dem Plattform-Relaunch unter der Marke „futurum“ ein dezidiertes Angebot für institutionelle Investoren sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) einführen. Um diese Dienstleistungen künftig rechtssicher im gesamten EU-Raum anbieten zu können, befindet sich die 100-prozentige Tochtergesellschaft futurum bank AG derzeit im MiCAR-Lizenzierungsverfahren.

Moritz Eckert, Vorstandsvorsitzender der Bitcoin Group SE, kommentiert: „Mit der umfassenden Neuausrichtung von Bitcoin.de schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte auf. Wir haben die Plattform vom ursprünglichen Peer-to-Peer-Modell hin zu einer hochgradig skalierbaren, modernen Handelsplattform weiterentwickelt. Diese weitgehend abgeschlossene strukturelle Neuausrichtung bildet die ideale Basis, um unsere Marktposition in einem zunehmend professionalisierten Krypto-Finanzmarkt nachhaltig zu festigen und auszubauen.“

Der deutsche Geschäftsbericht 2025 steht auf bitcoingroup.com im Bereich Publikationen als PDF-Dokument zum Download bereit.



Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen deutschen Wertpapierbörsen und Xetra notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen (letztjährige Prüfung zum Stichtag 14. Januar 2025). Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.



Kontakt:

Bitcoin Group SE

Moritz Eckert

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: eckert@futurumbank.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

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