EQS-News: Darwin AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

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Darwin AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026



26.06.2026 / 17:00 CET/CEST

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Corporate News

Darwin AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

Vorstand berichtet über die Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 und gibt qualitativen Ausblick für 2026

Aktionärinnen und Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorlagen mit deutlichen Mehrheiten zu und entlasten Vorstand und Aufsichtsrat

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,56 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie beschlossen

Umfirmierung der Darwin AG zur Novogenia AG von der Hauptversammlung beschlossen

Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat am 26. Juni 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung abgehalten.

Im Rahmen der Hauptversammlung informierte der Vorstand ausführlich über den Geschäftsverlauf des Jahres 2025, die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft sowie die strategischen Schwerpunkte und Wachstumsziele für das laufende Geschäftsjahr 2026. Im Rahmen der Generaldebatte beantworteten Vorstand und Aufsichtsrat alle Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre.

Das auf der Hauptversammlung anwesende Kapital, 70,76 % des Grundkapitals, stimmte sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlichen Mehrheiten zu.

Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Umfirmierung der Darwin AG. Die Hauptversammlung stimmte der Umfirmierung der Darwin AG in Novogenia AG sowie der hierfür erforderlichen Anpassung der Satzung zu. Unter dem Namen Novogenia AG soll die Unternehmensstruktur künftig einheitlich unter der bereits etablierten Marke Novogenia abgebildet werden.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre zudem der Ausschüttung einer regulären Dividende von EUR 0,56 je gewinnberechtigter Stückaktie zu.

Zu den weiteren Beschlüssen gehörte die Schaffung eines Genehmigten Kapitals. Die Ermächtigung umfasst künftig die Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien und stärkt die Möglichkeiten der Gesellschaft, ihre Kapitalstruktur bedarfsgerecht an strategische und operative Anforderungen anzupassen.

Die Hauptversammlung beschloss die Wiederwahl des Aufsichtsrats und stellte damit die personelle Besetzung des Kontrollgremiums für die kommende Amtsperiode sicher. Die von der Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit jeweils großer Mehrheit bestätigt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026 sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter: https://darwin-biotech.com/de/hauptversammlung/

Über die Darwin AG

Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Darwin Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://darwin-biotech.com/de/startseite/

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