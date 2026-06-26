EQS-News: Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,88 € je Aktie

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Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,88 € je Aktie



26.06.2026 / 13:30 CET/CEST

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Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,88 € je Aktie

Erfolgreiche Hauptversammlung mit breiter Zustimmung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

Aktionäre beschließen Dividendenzahlung in Höhe von 0,88 € je Stückaktie

Integration der Mucos-Gruppe und Ausbau des europäischen Gesundheitsgeschäfts im Fokus

Prognose für 2026 auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt

Grünwald, 26. Juni 2026 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgehalten. Auf der Präsenzveranstaltung waren 4,6 % des vertretenen Grundkapitals anwesend. Die Mehrheit der Anteilseigner stimmte in allen Tagesordnungspunkten im Sinne der Vorschläge der Verwaltung.

Mit 99,99 % bzw. 73,26 % wurden alle Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,88 € je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Mit einer Ausschüttungssumme in Höhe von 43,6 Mio. € unterstreicht Dermapharm damit erneut seine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik.

Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde erneut die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wurde zum Prüfer der Nachhaltigkeits-berichterstattung gewählt. Dies gilt vorbehaltlich der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in nationales Recht und der damit einhergehenden Pflichtprüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten sind auf der Website https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ unter der Rubrik „Abstimmungsergebnisse“ in „Hauptversammlung 2026“ einsehbar.

Seit dem Börsengang hat Dermapharm eine starke Wertentwicklung erzielt und auch 2025 die ambitionierten Ziele erreicht. Verbesserte Profitabilität, höherer operativer Cashflow und reduzierte Nettoverschuldung unterstreichen die finanzielle Stärke des Unternehmens. Auch der Start in das Jahr 2026 verlief positiv, sodass Dermapharm mit Fokus auf Cash-Generierung und wertorientiertes organisches und anorganisches Wachstum gut positioniert ist. Vorstand und Aufsichtsrat danken allen Mitarbeitenden für ihren großen Einsatz und ihren wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung des Unternehmens. Für das Jahr 2026 sieht sich Dermapharm gut aufgestellt, den eingeschlagenen Kurs mit einem klaren Fokus auf profitables Wachstum weiter fortzusetzen.

„2026 steht für Dermapharm im Zeichen der strategischen Weiterentwicklung und nachhaltigen Wertschöpfung. Unser Fokus liegt auf profitablem Wachstum durch starke Marken, gezielte Innovationen und eine leistungsfähige europäische Produktions- und Lieferstruktur. Im Segment Markenarzneimittel sehen wir weiterhin attraktive Wachstumspotenziale, sowohl durch die Weiterentwicklung unseres bestehenden Portfolios und neue Impulse aus Akquisitionen und Produktinnovationen als auch durch die zunehmende Internationalisierung unserer Marken. Gleichzeitig treiben wir die Integration der Mucos-Gruppe, die Weiterentwicklung von Arkopharma sowie die Neuausrichtung unseres Parallelimportgeschäfts konsequent voran. Damit stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen die Grundlage für langfristig profitables Wachstum in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld“, erklärt Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs bestätigte der Vorstand die Prognose für das Jahr 2026 und erwartet einen Konzern-Umsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. €. Für das bereinigte EBITDA wird ein Wachstum auf 331 Mio. € bis 341 Mio. € erwartet.

Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.com Internet: ir.dermapharm.de ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2355016

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