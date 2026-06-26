EQS-News: FP Markets erweitert sein Aktien-CFD-Portfolio um die bahnbrechende Notierung von SpaceX (SPCX)

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FP Markets erweitert sein Aktien-CFD-Portfolio um die bahnbrechende Notierung von SpaceX (SPCX)



26.06.2026 / 20:00 CET/CEST

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LIMASSOL, Zypern, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, ein weltweit tätiger Forex- und CFD-Broker, hat sein Aktienangebot um Aktien-CFDs für Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) erweitert. Neben einer umfangreichen Auswahl an bestehenden Aktien-CFDs steht dieses neue Produkt ab sofort über die Plattformen MetaTrader 5 (MT5) und cTrader von FP Markets zum Handel bereit. Der Handel mit SPCX über CFDs bei FP Markets bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, von der Volatilität nach dem Börsengang zu profitieren, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen, flexibel den Hebel zu nutzen und auf Handelsinstrumente auf institutionellem Niveau zuzugreifen.

Logo von FP Markets

SpaceX feierte am 12. Juni sein lang erwartetes Börsendebüt und nahm dabei einen Rekordbetrag von 75 Milliarden US-Dollar ein. Nachdem die Konsortialbanken jedoch die sogenannte „Greenshoe-Option" zur Mehrzuteilung ausgeübt hatten, belief sich der endgültige Emissionserlös auf rund 86 Milliarden US-Dollar – der größte Börsengang der Geschichte. Während der Ausgabepreis von SPCX ursprünglich bei 135 US-Dollar pro Aktie lag, trieb die Nachfrage den Aktienkurs am 16. Juni bei Börsenbeginn auf 150 US-Dollar und ließ ihn kurz darauf die 200-US-Dollar-Marke überschreiten, bevor er einbrach und das Niveau vor dem Börsengang testete.

Große Börsengänge verzeichnen in der Regel im ersten Handelsjahr Kursverluste. Dies zeigte sich bei Unternehmen wie Meta Platforms (META), deren Kurs im ersten Jahr zunächst nachgab, bevor er dann stark anstieg. Folglich könnten – sollte die SPCX-Aktie ihr IPO-Niveau übersteigen – Aktienoptimisten auf den Plan treten, was den historischen Normen entspräche.

John Lewis, Chief Marketing Officer bei FP Markets, zeigte sich begeistert von dem neuen Angebot und erklärte: „Angesichts der anhaltenden Dynamik im KI-Sektor und der weltweiten Aktienindizes, die sich nahe ihren Allzeithochs bewegen, ist die Nachfrage nach wachstumsstarken Technologieunternehmen so groß wie nie zuvor. Die Aufnahme von SPCX in unser CFD-Angebot unterstreicht unser Engagement, Anlegerinnen und Anlegern Flexibilität zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine vielbeachtete Aktie auf unserer breiten Auswahl an erstklassigen Handelsplattformen zu handeln."

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein weltweit tätiger, mehrfach regulierter und preisgekrönter Broker, der 2005 in Sydney, Australien, gegründet wurde. Der Broker bietet über 10.000 CFD-Instrumente aus sieben Anlageklassen an, die auf branchenführenden Plattformen wie MetaTrader 4/5, TradingView und cTrader verfügbar sind.

FP Markets unterliegt der Aufsicht der australischen Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC), der zyprischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC), der Finanzaufsichtsbehörde (FSA) der Seychellen, der Finanzaufsichtsbehörde (FSCA) Südafrikas sowie der Kapitalmarktaufsichtsbehörde (CMA) Kenias.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fpmarkets.com

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Cision

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