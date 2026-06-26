EQS-News: NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024

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NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024



26.06.2026 / 17:05 CET/CEST

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NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024

Frankfurt am Main, 26.06.2026 – Der Abschlussprüfer der NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300) hat für den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 einen Versagungsvermerk erteilt.

Der Abschlussprüfer war insbesondere der Auffassung, aufgrund fehlender ausreichender Prüfungsnachweise die Angemessenheit der Fortführungsannahme der Gesellschaft sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und des Lageberichts nicht abschließend beurteilen zu können. Dies betraf insbesondere die Liquiditätsplanung und die zugrunde gelegten Annahmen zu geplanten Finanzierungsmaßnahmen.

Der vollständige Jahresfinanzbericht der NAKIKI SE für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 steht auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.

ÜBER NAKIKI

Die NAKIKI SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich NAKIKI strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

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ISIN: DE000WNDL300

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