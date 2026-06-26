EQS-News: NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024
EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Jahresbericht
NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024
26.06.2026 / 17:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024
Frankfurt am Main, 26.06.2026 – Der Abschlussprüfer der NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300) hat für den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 einen Versagungsvermerk erteilt.
Der Abschlussprüfer war insbesondere der Auffassung, aufgrund fehlender ausreichender Prüfungsnachweise die Angemessenheit der Fortführungsannahme der Gesellschaft sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und des Lageberichts nicht abschließend beurteilen zu können. Dies betraf insbesondere die Liquiditätsplanung und die zugrunde gelegten Annahmen zu geplanten Finanzierungsmaßnahmen.
Der vollständige Jahresfinanzbericht der NAKIKI SE für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 steht auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.
ÜBER NAKIKI
Die NAKIKI SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich NAKIKI strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.
Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 870076430
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2355128
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2355128 26.06.2026 CET/CEST