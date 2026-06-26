EQS-News: Namensänderung für die in der Schweiz börsennotierte Tochtergesellschaft von C Capital abgeschlossen, das Tickersymbol CCAP wird eingeführt

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Namensänderung für die in der Schweiz börsennotierte Tochtergesellschaft von C Capital abgeschlossen, das Tickersymbol CCAP wird eingeführt



27.06.2026 / 00:05 CET/CEST

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HONGKONG, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Youngtimers AG (Schweizer Börse: YTME), ein an der Schweizer Börse notiertes Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine Umfirmierung in C Capital Holdings AG im Handelsregister veröffentlicht wurde. Es wird erwartet, dass die Aktien des Unternehmens ab heute an der Schweizer Börse unter ihrem neuen Namen und dem neuen Tickersymbol CCAP gehandelt werden.

Der neue Name spiegelt die Rolle des Unternehmens als Muttergesellschaft der C Capital Group wider, vereinheitlicht die Markenidentität der Group und stärkt deren Bekanntheit auf dem Markt. Die wesentlichen Merkmale des börsennotierten Unternehmens, die Rechte der Aktionäre, die Eigentumsverhältnisse sowie die Gültigkeit aller seiner Vereinbarungen bleiben unberührt; lediglich der Markenname der Holdinggesellschaft hat sich geändert, wodurch die börsennotierte Plattform und das operative Geschäft nun unter einer einheitlichen Marke zusammengefasst sind.

Konzernweite Markenpräsenz mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung auf dem APAC-Markt

Diese Umbenennung spiegelt die jüngste Entwicklung der Group wider. Die Youngtimers AG war früher eine Holdinggesellschaft mit wechselnden Tochtergesellschaften und Beteiligungen, die an der Schweizer Börse notiert waren. Heute fungiert C Capital als zentrales operatives Unternehmen der Group und positioniert diese als globale Vermögensverwaltungsgruppe mit Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Markt.

Durch die Umbenennung werden die Marke, das Geschäft und die Identität der Group auf den Kapitalmärkten aufeinander abgestimmt. Dies spiegelt die Positionierung der C Capital Holdings AG und die Strategie der Group wider, globales Kapital mit Chancen im asiatisch-pazifischen Raum zu verknüpfen und gleichzeitig ihre Glaubwürdigkeit und ihren Einfluss in den Bereichen globales Private Equity, Hard-Tech-Investitionen und grenzüberschreitende Kapitalmärkte zu stärken.

Herr Ben Cheng, Chairman und Chief Executive Officer, erklärte: „Die Umbenennung in C Capital Holdings AG spiegelt wider, wer wir heute sind und wohin wir uns entwickeln. Diese neue Identität unterstützt unsere langfristige Strategie und spiegelt unser Bestreben wider, eine vertrauenswürdige Brücke zu schlagen, die globalem Kapital den Zugang zu Chancen in der gesamten asiatisch-pazifischen Region ermöglicht."

Eine solide Erfolgsbilanz, stetige Fortschritte in der jüngsten Geschäftsentwicklung

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Markt für private Kapitalanlagen zählt C Capital zu den führenden ausländisch finanzierten Private-Equity-Investoren, deren Schwerpunkt seit langem auf Zukunftstechnologien und Chancen im Konsumgüterbereich liegt. Zu seinem Portfolio gehören branchenführende Unternehmen wie Biren, Agibot, SenseTime, XPeng, NIO, RedNote, Nothing Phone, Casetify und Lalamove.

Auf langfristiges Denken ausgerichtet – Aufbruch in eine neue Phase globalen Wachstums

Die Umbenennung des in der Schweiz börsennotierten Unternehmens steht im Einklang mit dem Eintritt von C Capital in eine neue Phase des globalen Wachstums. Für die Zukunft wird die C Capital Holdings AG auf die Stärken ihrer international notierten Schweizer Plattform im Bereich der Unternehmensführung, ihre globalen Kapitalressourcen und ihre grenzüberschreitende Bonität zurückgreifen und dabei weiterhin eine langfristige Anlagephilosophie verfolgen. Mit einer globalen Ausrichtung und einem anhaltenden Fokus auf die Kernbranchen im asiatisch-pazifischen Raum wird sich die Group auf die Bereiche fortschrittliche Fertigung und Zukunftstechnologien konzentrieren, ihre Beteiligungen in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Real Assets koordinieren und eng mit ihren Partnern im industriellen Ökosystem zusammenarbeiten, um langfristige, stabile und nachhaltige Renditen für globale Investoren und Partner zu erzielen.

Informationen zur C Capital Holdings AG

Die C Capital Holdings AG ist in der Schweiz börsennotiert (Schweizer Börse: (CCAP) mit Hauptsitz in Zürich. Das Private-Equity-Portfolio der Group umfasst eine Reihe repräsentativer Konsumgüter- und Technologieunternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, darunter Biren, Agibot, SenseTime, XPeng, NIO, RedNote, Nothing Phone, Casetify und Lalamove.

Name Change Completed for C Capitalâ€™s Swiss Listed Entity, Ticker Symbol CCAP Goes Live

Cision

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