EQS-News: PRO DV AG - Niels-Peter Hahn zum Aufsichtsrat der PRO DV AG bestellt

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PRO DV AG - Niels-Peter Hahn zum Aufsichtsrat der PRO DV AG bestellt



26.06.2026 / 13:22 CET/CEST

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PRO DV AG - Niels-Peter Hahn zum Aufsichtsrat der PRO DV AG bestellt

Dortmund, 26. Juni 2026 – Mit sofortiger Wirkung wurde Niels-Peter Hahn nach Vorschlag der Verwaltung vom Amtsgericht Dortmund und gemäß § 104 Abs. 1 Aktiengesetz zum Aufsichtsratsmitglied der PRO DV AG bestellt. Gleichzeitig erfolgte die Abbestellung des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Klaus Bullmann, der sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen zum 30. Juni 2026 niedergelegt hatte.

Niels-Peter Hahn ist Direktor und Prokurist der VM Vermögens-Management GmbH, Dortmund. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung im Finanzmanagement. Herr Hahn schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplom-Kaufmann an der Universität Nürnberg ab.

Vorstand und Aufsichtsrat



Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

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