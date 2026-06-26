EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten drei Monate 2026

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Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten drei Monate 2026



26.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten drei Monate 2026

Umsatz verdoppelt sich auf 1.030 T€ (3M 2025: 509 T€)

EBITDA beläuft sich auf -2.419 T€ (3M 2025: 23 T€ / bereinigt -1.776 T€)

Konzernperiodenergebnis bei -3.739 T€ (3M 2025: -877 T€)

Erste Lieferungen des ThermoTireBlack® (TTB) aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage an Continental im Juni 2026 erfolgt

Dillingen / Saar, 26. Juni 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihre Quartalsmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2026 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten lagen bei 1.030 T€ und haben sich damit gegenüber der Vorjahresperiode verdoppelt (3M 2025: 509 T€). Ausschlaggebend für die positive Entwicklung waren insbesondere höhere Erlöse aus Consulting- und Engineering-Leistungen im Rahmen der laufenden Kunden- und Partnerprojekte sowie gestiegene Erlöse aus dem erweiterten Anlagenbetrieb. Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich auf 491 T€ (3M 2025: 2.676 T€). Der Rückgang resultierte aus der im zweiten Quartal 2025 erfolgten Fertigstellung und Übernahme wesentlicher Anlagenteile in den Regelbetrieb am Standort Dillingen. Die Gesamtleistung verringerte sich entsprechend auf 1.599 T€ (3M 2025: 3.365 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen auf 159 T€ zurück (3M 2025: 2.029 T€). Das erste Quartal des vergangenen Jahres war hier vor allem von öffentlichen Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der beiden Thermolyseanlagen TAD 2 und TAD 3 sowie weiterer Teilanlagen gekennzeichnet. Dies sorgte in der Vorjahresperiode auch für ein erstmals ausgeglichenes EBITDA in Höhe von 23 T€. Bereinigt um die Investitionszuschüsse betrug das EBITDA im Vergleichszeitraum -1.776 T€. Im ersten Quartal 2026 belief sich das EBITDA auf -2.419 T€, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -3.384 T€ (3M 2025: -533 T€ / bereinigt -2.332 T€ ). Zahlungswirksame Investitionszuschüsse lagen nicht vor. Das Konzernperiodenergebnis betrug -3.739 T€ (3M 2025: -877 T€). Die verfügbare Liquidität lag zum 31. März 2026 bei 11.079 T€ (31. Dezember 2025: 17.006 T€).

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Die ersten Monate 2026 standen für uns im Zeichen eines wichtigen operativen Durchbruchs. Mit der uneingeschränkten Lieferfreigabe von Continental für unser ThermoTireBlack® aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage und ersten Lieferungen im Juni haben wir den Nachweis erbracht, dass unser Produkt die für die industrielle Reifenherstellung geforderte, gleichbleibend hohe Qualität erfüllt. Das bildet die Grundlage für den weiteren Produktionshochlauf an unserem Stammwerk in Dillingen und beschleunigt auch unsere Finanzierungsgespräche für das nächste Pyrum-eigene Werk in Perl-Besch.“

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 erwartet Pyrum unverändert eine Steigerung des Konzernumsatzes aus dem Anlagenbetrieb sowie aus den Consultingverträgen mit Kunden und prognostiziert einen Umsatz zwischen 6,5 Mio. € und 9,5 Mio. €. Für die Gesamtleistung wird im Konzern eine Spanne von 12,0 Mio. € bis 18,0 Mio. € erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns wird angesichts der hohen Investitionstätigkeit und des geplanten Personalausbaus in einer Spanne von -8,0 Mio. € bis -10,5 Mio. € erwartet. Die neue Mahl- und Pelletieranlage ist seit April 2026 im Regelbetrieb und der Durchsatz wird derzeit sukzessive gesteigert. Die angestrebte Zielausbringung soll nach einem Umbau im dritten Quartal 2026 erreicht werden. Für das Jahr 2027 erwartet der Vorstand ein ausgeglichenes EBITDA.

Für das geplante Wachstum ist es unabdingbar, weitere Finanzierungen für den Bau zusätzlicher Anlagen und die aktuell noch negativen Cashflows zu erhalten. Die Pyrum Innovations AG hat in diesem Zusammenhang Cameron Barney Herbst Hilgenfeldt (CBHH) beauftragt, strategische Optionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zum Ausbau ihrer Technologieführerschaft im Bereich Thermolyse zu prüfen. In diesem Zusammenhang zieht das Unternehmen verschiedene Finanzierungsoptionen in Betracht. Hierzu gehören neben der möglichen Aufnahme eines strategischen Finanzinvestors alle gängigen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungsoptionen.

Die Quartalsmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2026 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil®) und TTB (ThermoTireBlack®) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Sinne der Klimaziele. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC PLUS gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

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