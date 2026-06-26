EQS-News: Schweizer Electronic und Ascent Circuits planen strategische indisch-deutsche Kooperation im Bereich Leiterplatten

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Schweizer Electronic und Ascent Circuits planen strategische indisch-deutsche Kooperation im Bereich Leiterplatten (News mit Zusatzmaterial)



26.06.2026 / 13:00 CET/CEST

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Schweizer Electronic und Ascent Circuits planen strategische indisch-deutsche Kooperation im Bereich Leiterplatten

Schramberg / Indien, 26. Juni 2026 – Die Schweizer Electronic AG und ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited, ein Unternehmen der Amber Group, beabsichtigen, eine strategische Kooperation im Bereich der Leiterplatten einzugehen. ILJIN Electronics betreibt sein Geschäft mit unbestückten Leiterplatten über seine Tochtergesellschaften, wobei sich die Kooperation insbesondere auf Ascent Circuits konzentriert.



Die geplante Zusammenarbeit wird die langjährige Erfahrung von SCHWEIZER im Bereich der Leiterplattenanwendungen für die Automobil- und Industriebranche mit der Produktionspräsenz und den Expansionsplänen von Ascent Circuits in Indien verbinden. Sie wird einen Mehrwert für die Kunden in Europa und den USA schaffen, indem sie die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärkt, die Beschaffungsmöglichkeiten erweitert und einen strukturierten Weg hin zu zukünftigen technologischen Fähigkeiten ebnet.



In der ersten Phase werden sich die Partner auf ausgewählte Standardanwendungen für Automobil- und Industrie-Leiterplatten konzentrieren, die auf den bestehenden Fertigungskapazitäten basieren. Parallel dazu wird in dieser Kooperation ein schrittweiser Fahrplan für komplexere Multilayer- und HDI-Anwendungen erstellt, sobald in Indien entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen.



Ein Schlüsselelement der Zusammenarbeit wird die Abstimmung von Kundenanforderungen, technischen Fähigkeiten, Kapazitätsbedarf und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit sein. Hohe Qualitäts-, Qualifizierungs- und Prozessstandards werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um die Erwartungen anspruchsvoller Kunden aus der Automobil- und Industriebranche zu erfüllen.



Die Partner beabsichtigen zudem, ausgewählte zukünftige Wachstumsbereiche in anderen Branchen zu evaluieren, in denen die Zusammenarbeit langfristigen Kundennutzen schaffen kann.



Die Zusammenarbeit spiegelt die zunehmende Bedeutung diversifizierter, zuverlässiger und geopolitisch widerstandsfähiger Lieferketten in der globalen Elektronikindustrie wider. Für Kunden bietet sie zusätzliche Optionen in einem sich wandelnden Marktumfeld. Für beide Unternehmen stellt sie eine Chance dar, sich ergänzende Stärken zu bündeln und eine skalierbare Plattform für zukünftiges Wachstum aufzubauen.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.

Über ILJIN Electronics

ILJIN Electronics ist ein Unternehmen der Amber Group und Spezialist für hochpräzise Elektronikfertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen in den Bereichen Leiterplattenfertigung, Leiterplattenbestückung, Box-Build, Leistungselektronik und industrielle Automatisierung. ILJIN bedient Kunden in Branchen wie Smart Electronics, Automobilindustrie, langlebige Konsumgüter, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Industrie, erneuerbare Energien, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und kombiniert dabei Fertigungskompetenz mit fortschrittlichem Engineering und skalierbaren Produktionskapazitäten.

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Die beteiligten Parteien der Amber Gruppe, ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited und Schweizer Electronic AG

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