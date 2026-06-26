EQS-News: Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

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EQS-News: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Delisting
Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

26.06.2026 / 18:50 CET/CEST
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Investor News

26. Juni 2026

CCS Abwicklungs AG:
Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tage die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG widerrufen.

Der letzte Handelstag ist der 30. Juni 2026.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:CCS Abwicklungs AG
Ezzestraße 8
44379 Dortmund
Deutschland
Internet:https://www.ccs-abwicklung.de
ISIN:DE000A2QDNX9
WKN:A2QDNX
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2355184
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2355184 26.06.2026 CET/CEST

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