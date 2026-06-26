EQS-News: Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

EQS-News: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Delisting

Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)



26.06.2026 / 18:50 CET/CEST

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Investor News

26. Juni 2026

CCS Abwicklungs AG:

Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tage die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG widerrufen.

Der letzte Handelstag ist der 30. Juni 2026.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CCS Abwicklungs AG Ezzestraße 8 44379 Dortmund Deutschland Internet: https://www.ccs-abwicklung.de ISIN: DE000A2QDNX9 WKN: A2QDNX Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2355184

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