Erdbeben-Katastrophe in Venezuela: Zahl der Toten steigt auf 589
Caracas, 26. Jun (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben in Venezuela ist auf 589 gestiegen. Zudem seien 2980 Menschen verletzt worden, teilte Interimspräsidentin Delcy Rodriguez am Freitag mit. Die Beben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am Mittwoch die Region rund 160 Kilometer westlich der Hauptstadt erschüttert. Auf einer von der Opposition geteilten Website zur Suche nach Vermissten wurden fast 49.500 Menschen als unauffindbar gemeldet. Bislang galt ein Beben im Jahr 1967 mit 240 Toten als das folgenreichste in der jüngeren Geschichte des Landes.
(Büro CaracasBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)