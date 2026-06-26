Erdbeben-Katastrophe in Venezuela: Zahl der Toten steigt auf 589

Reuters · Uhr
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Caracas, ⁠26. Jun (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben in Venezuela ist ‌auf 589 gestiegen. Zudem seien 2980 Menschen verletzt worden, ⁠teilte ⁠Interimspräsidentin Delcy Rodriguez am Freitag mit. Die Beben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am ‌Mittwoch die Region ‌rund 160 Kilometer westlich der Hauptstadt erschüttert. Auf ⁠einer von der Opposition ‌geteilten Website zur ⁠Suche nach Vermissten wurden fast 49.500 Menschen als unauffindbar gemeldet. Bislang ‌galt ⁠ein Beben im ⁠Jahr 1967 mit 240 Toten als das folgenreichste in der jüngeren Geschichte des Landes.

(Büro CaracasBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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