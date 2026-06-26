Evonik profitiert von Lieferengpässen in Asien - Prognose erhöht

Düsseldorf, 26. ⁠Jun (Reuters) - Lieferengpässe asiatischer Wettbewerber lassen die Kunden verstärkt zu Produkten des Spezialchemiekonzerns Evonik greifen. Dieser hebt nun aufgrund guter Geschäfte im zweiten Quartal seine Prognose an. Für die zweite Jahreshälfte sieht ‌der Konzern aber weiter Unsicherheiten.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erwarte Evonik für das zweite Quartal einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zwischen ⁠600 und ⁠650 Millionen Euro und liege damit im Mittel 23 Prozent über dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro, teilte der Essener Konzern am Freitag mit. Noch Anfang Mai hatte Evonik für das zweite Quartal ein Ergebnis von mindestens ‌550 Millionen Euro in Aussicht gestellt. ‌Im Halbjahr werde der bereinigte operative Gewinn damit bei 1,1 Milliarden Euro liegen. Evonik hob deshalb den Ausblick für das Geschäftsjahr ⁠2026 an: Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes Ebitda zwischen ‌zwei und 2,2 Milliarden Euro ⁠nach 1,7 bis zwei Milliarden Euro zuvor.

"Ein Ebitda von 600 bis 650 Millionen Euro, das ist für Evonik in dieser Zeit ein gutes Quartalsergebnis", sagte der ‌neue Finanzchef Michael Rauch: "Dabei müssen ⁠wir berücksichtigen, dass ein Teil ⁠dieses Gewinns auf Sondereffekten beruht, die nicht von Dauer sind." Evonik profitiere von Lieferengpässen asiatischer Wettbewerber, deren Versorgung mit Rohstoffen angesichts der Entwicklungen rund um den Iran-Krieg beeinträchtigt ist, hieß es weiter. "Diese vorteilhafte Situation dürfte sich im Jahresverlauf abschwächen, wenn sich der weltweite Schiffsverkehr nach der Öffnung der Straße von Hormus normalisiert."

(Bericht von Matthias Inverardi, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)